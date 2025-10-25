950 vezes Cristiano Ronaldo! Veja o Raio-X de todos os gols da carreira do português

Cada vez mais próximo do milésimo, Cristiano Ronaldo chegou aos 950 gols marcados na carreira após balançar as redes pelo Al-Nassr contra o Al Hazm. O camisa 7 está cada dia mais perto de entrar para o livro da história do esporte com mais um feito impressionante.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Lance! preparou um material com o Raio-X sobre como foram todos os gols da carreira de Cristiano Ronaldo. Dono de vários recordes individuais na carreira, o português vive a expectativa por chegar ao milésimo tento em 2026. E talvez na Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade

Gols de Cristiano Ronaldo na carreira

Cristiano Ronaldo marcou 608 gols com o pé direito, 156 gols de cabeça e 181 com o pé esquerdo. Além disso, o português balançou as redes três vezes de joelho, uma vez com a coxa e uma vez com o quadril, pois feio é não balançar as redes, como diria Dadá Maravilha.

Raio-X de gols de Cristiano Ronaldo na carreira (Arte: Lance!)

Gols por clubes e seleção na carreira

Com 450 gols no Real Madrid, Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro da história do clube espanhol com 96 tentos de vantagem para Benzema, que ocupa a 2ª colocação. O atleta também é o maior goleador do Al-Nassr com 106 gols e segue elevando seus números com a equipe saudita.

continua após a publicidade

Com duas passagens pelo Manchester United com 145 gols marcados, o atacante é o 11º maior artilheiro dos Diabos Vermelhos. Na Juventus, o português balançou as redes 101 vezes e é o 14º maior goleador da história da Velha Senhora.

Gols por clubes na carreira de Cristiano Ronaldo (Arte: Lance)

Penaldo é justificado?

Nas redes sociais, os fãs do futebol brincam com o fato de Cristiano Ronaldo ter marcado muitos gols de pênaltis, o que fez com que o robozão também ganhasse o apelido de "Penaldo". Em sua carreira, o camisa sete balançou as redes 177 da marca da cal, o que representa 18,6% dos gols do craque.

Quantidade de gols de pênalti na carreira de Cristiano Ronaldo (Foto: Arte/Lance!)

Maiores vítimas de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo viveu seu auge da carreira no Real Madrid, o que faz com que suas maiores vítimas na carreira sejam clubes espanhóis. O Sevilla foi quem mais sofreu com o português, tendo levado 27 gols. O Atlético de Madrid aparece na 2ª colocação com 25 gols sofridos, enquanto o Getafe fecha o pódio com 23 tentos tomados do atacante.

Maiores vítimas da carreira de Cristiano Ronaldo (Foto: Arte/Lance!)

Recordes individuais na carreira

Além de ser o maior artilheiro da história do Real Madrid e do Al-Nassr, Cristiano Ronaldo também possui outros recordes individuais na carreira. O atleta segue sendo o maior goleador da história da Champions League com 140 gols marcados e com 11 tentos a mais do que Lionel Messi.

O português também é o 2º maior artilheiro (311) da história da La Liga e está entre os 10 maiores goleadores da Saudi Pro League.

Recordes de Cristiano Ronaldo na carreira (Arte: Lance)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.