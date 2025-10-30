O Flamengo está na final da Libertadores ao segurar o empate por 0 a 0 diante do Racing na quarta-feira (29), no estádio El Cilindro, em Avellaneda, mesmo atuando com um jogador a menos desde os 10 minutos do segundo tempo. Com a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, o Rubro-Negro confirma sua classificação pelo placar agregado. A conquista teve repercussão imediata na imprensa internacional especializada, com destaque para o técnico Filipe Luís.

O jornal espanhol "As" não apenas noticiou a classificação do Flamengo, como estampou a notícia no topo do site, em matéria assinada pelo jornalista Juan Lopesino. No título, foi feita referência ao ex-jogador do Atlético de Madrid. É comum que o veículo utilize o nome do treinador rubro-negro como chamada de suas matérias sobre o clube, em razão de sua trajetória no futebol europeu. A prática também é comum para Saúl e Samuel Lino, que recentemente defenderam o mesmo clube europeu.

Nesse sentido, o jornalista prosseguiu detalhando os principais acontecimentos da partida, com ênfase nas atuações de Jorge Carrascal, Giorgian De Arrascaeta e Luiz Araújo, apontados como os protagonistas do primeiro tempo. Em seguida, destacou o momento da expulsão de Gonzalo Plata, as defesas de Agustín Rossi — eleito o melhor em campo — e a anulação do cartão vermelho para Marcos Rojo na segunda etapa. A seguir, confira a repercussão do "As" sobre Racing e Flamengo:

Jornal "As" sobre a classificação do Flamengo à final da Libertadores (Foto: Reprodução/As)

Tradução: Filipe Luís está prestes a alcançar a glória (título). O Flamengo garantiu a passagem para a final da Copa Libertadores após um empate sem gols no Cilindro, sofrendo muito com a expulsão de Plata (subtítulo).

— Filipe Luís está a apenas noventa minutos da glória sul-americana e de mais um título em sua curta, porém vitoriosa, carreira como treinador — iniciou o "As".

— O Flamengo garantiu a vaga na final mesmo jogando com um homem a menos e com a lesão de Jorginho nos minutos finais. O esforço coletivo incansável na defesa e a ameaça ofensiva de Bruno Henrique foram suficientes para a classificação. Agora, com a vaga em Lima garantida, resta apenas descobrir quem será o adversário — finalizou o veículo.

Como foi a partida? ⚽

O primeiro tempo foi equilibrado e intenso, com domínio alternado entre Racing e Flamengo. Os argentinos iniciaram mais agressivos, explorando bolas longas e a segunda bola próxima à área rubro-negra, enquanto Tomás Conechny obrigou Rossi a grande defesa. O Flamengo respondeu em transições rápidas pelas laterais, com Carrascal e Araújo se destacando, e obrigou Facundo Cambeses a atuar bem em dois chutes de fora da área. Na metade da etapa, o Racing passou a controlar o jogo, apostando em cruzamentos e bolas aéreas, mas Alex Sandro e Léo Pereira seguraram a defesa.

No segundo tempo, o Racing aumentou a pressão e, aos 10 minutos, Plata foi expulso após acertar um soco em Marcos Rojo. Filipe Luís reorganizou a equipe na formação 5-3-1; além das entradas de Danilo e Bruno Henrique. O VAR, em seguida, anulou a expulsão de Rojo aos 30 minutos em outro lance, e, apesar da pressão argentina, o Flamengo conseguiu segurar o resultado. Luciano Vietto teve a melhor chance do Racing, defendida novamente por Rossi, garantindo a classificação rubro-negra à final da Libertadores.

