O onze inicial do Real Madrid sob o comando de Xabi Alonso ainda gera incertezas neste início da temporada 2025/26. O treinador, que iniciou sua trajetória à frente da equipe durante o Mundial de Clubes, segue testando diferentes formações em busca do equilíbrio ideal. Nesse contexto, o jornal espanhol "As" destacou os jogadores que já conquistaram a confiança do técnico e são considerados peças fundamentais neste início de trabalho.

Segundo a análise do veículo, sete nomes despontam como intocáveis, sendo cinco deles titulares absolutos nas três primeiras rodadas de La Liga, totalizando 270 minutos em campo. São eles: Thibaut Courtois, Dean Huijsen, Carreras, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler e Kylian Mbappé. O dado que mais chama atenção, porém, é a ausência de brasileiros entre os selecionáveis. Nomes como Éder Militão, Endrick, Rodrygo e Vini Jr ainda não figuram entre os titulares considerados fixos.

Jornal "As" sobre o Real Madrid de Xabi Alonso (Foto: Reprodução/As)

Tradução: Os intocáveis ​​de Xabi (título). Courtois, Huijsen, Carreras, Valverde, Tchouameni, Güler e Mbappé são titulares. Kylian é o líder; o TGV está em campo; Dean e Álvaro são contratações necessárias (subtítulo).

— Em meio à construção do seu primeiro Real Madrid, a espinha dorsal já está recitada de cor em Chamartín. Os cinco primeiros, aliás, jogaram os 270 minutos completos. Completos. Para as atuações no intervalo de Arda (236') e Kylian (267'). O Professor, depois do laboratório e da pré-temporada da Copa do Mundo (contra o Tirol, idem, com exceção de Valverde que ficou de fora por desconforto), tem diretrizes claras para o seu projeto. E tudo começa com os Intocáveis ​​de Xabi — escreveu o "As", em matéria assinada pelo jornalista Fernando Tavero,

Disputa entre brasileiros? ⚪

Segundo o "As", Xabi Alonso tem como princípio a meritocracia, e essa abordagem já afeta diretamente a situação de Vinícius. Mesmo com boas atuações, o camisa 7 foi substituído em mais de uma oportunidade, inclusive por Rodrygo. Ambos devem disputar a titularidade na ponta-esquerda ao longo da temporada — posição que antes era ocupada com exclusividade pelo Garoto do Ninho, mas que agora também é considerada a preferida pelo Menino da Vila.

— Quem quiser entender, que entenda. E Vini entendeu. Uma assistência e um gol do camisa 7 em Oviedo e, acima de tudo, outra atuação impressionante, desta vez para a história, para se recuperar contra o Mallorca. Para acalmar os murmúrios sobre sua forma com atuação: dois gols e uma assistência em 177 minutos. Para não ser o oitavo passageiro, mas aquela versão dourada que desapareceu depois da Bola de Ouro e que nunca foi — finalizou o jornal.

