Torcedores do Chelsea reprovam atitude de Estevão: 'Não ouse pensar nisso'

Muitos torcedores do Chelsea reprovaram uma atitude de Estevão durante a partida contra o Ajax, nesta quarta-feira (22). O duelo marcou a estreia do jovem brasileiro na Champions League, e com um bonito gol de pênalti.

continua após a publicidade

A goleada do Chelsea teve um gosto especial: a estreia de Estevão na Champions League, competição mais importante da Europa. O brasileiro de 18 anos marcou um dos gols na goleada dos Blues contra o Ajax.

➡️Galvão se derrete por jogador 'discreto' do Flamengo: 'Impressionante'

Com um a menos desde o começo do jogo, o Chelsea goleou o Ajax com muita facilidade no Stamford Bridge. Enzo Maresca escalou uma equipe quase toda reserva, mas os jogadores atropelaram a tradicional equipe holandesa.

continua após a publicidade

Quando a partida já estava 5 a 1 para o Chelsea, Estevão deu uma entrada bem forte em um jogador do Ajax, e foi advertido com cartão amarelo. Nas redes sociais, muitos torcedores reprovaram a atitude do jogador. Veja abaixo:

Estêvão comemora gol marcado pelo Chelsea sobre o Liverpool (Foto: Divulgação/Chelsea)

Veja reação dos torcedores do Chelsea após entrada dura de Estevão

Tradução do torcedor do Chelsea: Não precisamos entrar em disputas como a do Estevão. Não precisamos de outro cartão vermelho desnecessário, já tivemos cartões vermelhos demais nesta temporada e ainda estamos em outubro.

continua após a publicidade

Tradução do torcedor do Chelsea: Enzo implorando para Estevão pegar leve 😅😅😅😭😭😭 …. Essa sequência de cartões vermelhos deve acabar hoje.

Tradução do torcedor do Chelsea: Estávamos preocupados que o Estevão fosse muito mole para o jogo, mas pelo contrário, o mano é muito duro.

Tradução do torcedor do Chelsea: Talvez Estevão seja o cara que vai manter viva a nossa sequência de cartões vermelhos.

Tradução do torcedor do Chelsea: Estevão levou cartão amarelo. Não ouse pensar nisso garoto.

Estreia com estrela

Com apenas 18 anos, Estevão fez gol na sua estreia pela Champions League. Ele foi titular no time alternativo do Chelsea no duelo contra o Ajax, sofreu um pênalti na primeira etapa, e ele mesmo converteu em ótima cobrança.

Depois de um primeiro tempo modesto, apesar do gol, Estevão se soltou muito na segunda etapa e assumiu todo o protagonismo na goleada do Chelsea por 5 a 1. O brasileiro finalizou, driblou, e levou até um cartão amarelo por excesso de vontade.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Um dos fatores mais impressionantes na atuação de Estevão pelo Chelsea foi que ele assumiu a cobrança de todas as bolas paradas da equipe londrina. Nas redes sociais, os europeus ficaram encantados com o jogo do cria do Palmeiras.