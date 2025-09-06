Endrick ainda atravessa um período delicado em sua trajetória com a camisa do Real Madrid. O atacante segue afastado dos gramados devido a uma lesão no tendão da coxa, sofrida na reta final da última temporada. Apesar disso, sua recuperação tem sido avaliada de forma positiva pelo departamento médico do clube.

Nos últimos dias, imagens do processo de reabilitação do jovem chegaram à imprensa espanhola e rapidamente repercutiram entre os merengues. Os vídeos chamaram atenção pela intensidade dos treinos e deixaram a torcida impressionada com a evolução física do brasileiro.

Jornal "As" sobre o retorno de Endrick (Foto: Reprodução/As)

Tradução: As imagens do estado físico de Endrick que deixaram os adeptos do Real Madrid perplexos (título). O jogador brasileiro continua sua recuperação para retornar aos gramados o mais breve possível. Sua condição física é impressionante (subtítulo).

Volta de Endrick ao Real Madrid ⚪

Apesar das poucas oportunidades recebidas com Carlo Ancelotti, Endrick escolheu não se disponibilizar para empréstimos a outros clubes europeus e quis se manter no Real, acreditando que terá mais chances com Xabi Alonso. Para isso, precisará remar e se provar após a lesão que o tirou de ação nos meses iniciais do trabalho do basco.

A tendência esperada pelo departamento médico merengue é que o jogador esteja disponível pela primeira vez para Xabi após a Data Fifa de setembro. Pela contusão, inclusive, seu nome nem sequer foi incluído na pré-lista de Carlo Ancelotti para os jogos da Seleção Brasileira.

Com isso, espera-se que o atleta seja relacionado para o confronto com a Real Sociedad, no dia 14 de setembro. Caso ainda seja precoce, o compromisso com o Espanyol, sete dias depois, deve ser o limite. O mesmo vale para o lateral Ferland Mendy, que não entra em campo há mais de quatro meses, por uma ruptura do tendão do quadríceps direito.

