Flamengo x Racing: veja como foi dia dos torcedores argentinos no Rio

Os cinco mil torcedores do Racing presentes no Rio de Janeiro - lotação máxima do setor visitante do Maracanã - fizeram festa, cantaram e beberam antes do jogo contra o Flamengo desta quarta-feira (22), duelo de ida da semifinal da Libertadores. Em parceria com a Conmebol, a Prefeitura disponibilizou o Terreirão do Samba, no centro da cidade, para uma Fun Fest dos argentinos, com barracas de comida e bebida. Confira imagens da festa abaixo.

O evento começou às 10h, com torcedores no local desde cedo. Outros, porém, preferiram se reunir na Praia de Copacabana, entre os postos 2 e 3, para só depois se direcionarem ao Terreirão do Samba. Muitos presentes no local elogiaram a iniciativa, mas lamentaram justamente a distância para as praias. De lá, começaram a sair às 16h os 85 ônibus que levam a torcida argentina com escolta até o Maracanã.

Torcedores do Racing já deixaram tambores separados para jogo contra o Flamengo (Foto: Pedro Werneck / Lance!)

Os torcedores argentinos começaram a chegar à capital carioca na terça, quando uma multidão recebeu os jogadores do Racing em hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste. Muitos, porém, chegaram ao longo desta quarta. Todos aqueles ouvidos pela reportagem do Lance! disseram que o clima é de tranquilidade na cidade: contaram que foram muito bem-recebidos no Rio de Janeiro, mesmo quando passaram por torcedores do Flamengo nas ruas.

O que torcedores do Racing esperam contra o Flamengo?

A torcida do Racing se mostrou bastante respeitosa sobre o time do Flamengo, reconhecendo o favoritismo rubro-negro no Maracanã, mas também esperançosa de um bom resultado.

- Temos toda fé de ganhar, temos uma boa equipe, um técnico grande (Gustavo Costas), ídolo, muita mística desde o ano passado, jogando muito bem contra as equipes brasileiras. Então, temos muita esperança de fazer uma boa partida - afirmou um torcedor.

- Já me conformo com o empate, já seria bom - disse com sinceridade outro argentino, que prometeu parar de comer carne por um ano se o time for campeão da Libertadores.

Gustavo Costas, técnico do Racing, que irá enfrentar o Flamengo (Foto: Divulgação)

Esquema de segurança para o jogo

O Batalhão de Policiamento em Estádios (BEPE) e o 6º BPM vão operar 782 homens. Já os outros órgãos de segurança e controle urbano, como Guarda Municipal, Polícia Civil, CET-Rio e GPFer, vão atuar com mais de 300 pessoas. Além disso, mais de 660 seguranças particulares foram contratados pelo Maracanã para ajudar na orientação e segurança do público.

Flamengo e Racing se enfrentam a partir das 21h30 (de Brasília). O jogo de volta será na próxima quarta-feira (29), no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda (Argentina), no mesmo horário.