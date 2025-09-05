Mbappé e Olise marcam, e França vence Ucrânia nas Eliminatórias

A França confirmou o favoritismo e venceu a Ucrânia, por 2 a 0 nesta sexta-feira (5), no Estádio Municipal de Breslávia, na Polônia, pela primeira rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. Os gols da partida foram marcados por Michael Olise e Kylian Mbappé.

Com resultado, os Le Bleus começam as Eliminatórias com o pé direito e abrem três pontos, empatados com a Islândia. Mesmo com a terceira colocação na última Liga das Nações, a equipe de Didier Deschamps mantém a confiança em alta.

Já os ucranianos estacionam com a derrota e precisarão reagir nas próximas rodadas. O objetivo da seleção comandada por Sergiy Rebrov é voltar ao Mundial depois de mais de 20 anos, já que a última participação foi em 2006, na Alemanha.

Ucrânia x França: como foi o jogo?

A França demonstrou superioridade desde o primeiro minuto de jogo contra a Ucrânia nas Eliminatórias. Com extremo domínio, os Le Bleus abriram o marcador com apenas nove minutos: Michael Olise, na entrada da grande área, bate de primeira após cruzamento de Barcola. O meia-atacante foi o grande destaque da primeira etapa.

Apesar de estar no controle do ritmo da partida, a seleção francesa viu dificuldades para ampliar o placar e garantir os três pontos. Mbappé, Barcola e Olise, os destaques do ataque francês, não aproveitaram outras grandes chances criadas. Inclusive, o segundo gol só não saiu por milagres do goleiro Trubin. A Ucrânia tentou reagir, mas esbarrou na forte marcação do time de Deschamps.

Michael Olise comemora gol marcado pela França nas Eliminatórias (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Na volta do intervalo, a tônica foi a mesma: controle do total da França, que manteve a posse, mas não aproveitava as chances para abrir 2 a 0. Com a entrada de Dembélé no lugar de Desiré Doué, a seleção seguia envolvendo a Ucrânia, mas o goleiro se recusava a deixar a bola entrar.

A situação da França quase piorou aos 19 minutos do segundo tempo, quando a Ucrânia quase faz o gol de empate; porém, em cima da linha, o zagueiro Konaté salvou a vida dos franceses. Na sequência, o herói foi a trave: em falta cobrada por Sudakov, Zabarnyi desviou e cabeça e foi impedido pelo segundo poste.

A Ucrânia chegou, mas não conseguiu impedir a França de arrancar os três pontos em Breslávia. Mbappé recebeu lançamento de Tchouaméni da defesa, invadiu a grande área e fuzilou o gol de Trubin para fechar o placar em 2 a 0. Com o gol, o atacante francês empatou com Thierry Henry na artilharia histórica da seleção, com 51. Olivier Giroud lidera a lista, com 57.

O que vem por aí?

Agora, na terça-feira (9), às 13h (de Brasília), a Ucrânia encara o Azerbaijão, que também foi derrotado na primeira rodada. A França, do outro lado, pega a Islândia, no mesmo dia, às 15h45, para definir o líder do Grupo D.

