Campeã em 2018 e vice-campeã em 2022, a França desponta novamente como uma das principais favoritas ao título da Copa do Mundo de 2026. Na estreia pelas Eliminatórias, a equipe comandada por Didier Deschamps venceu a Ucrânia por 2 a 0 na sexta-feira (5), no Estádio Municipal de Breslávia, na Polônia. Apesar do resultado positivo em campo, uma notícia gerou turbulência nos bastidores da seleção e provocou forte reação no PSG.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A partida terminou com as lesões de Ousmane Dembélé e Désiré Doué, dois dos principais destaques do PSG na última temporada, marcada pela conquista da Tríplice Coroa: Ligue 1, Copa da França e Liga dos Campeões. Candidato à Bola de Ouro, o camisa 10 do PSG entrou no lugar do jovem no início do segundo tempo, mas permaneceu em campo por apenas 35 minutos, sendo substituído por Hugo Ekitike após sentir um desconforto físico.

continua após a publicidade

A situação de Dembélé provocou tensão entre clube e a seleção, segundo o jornal "L'Équipe. A equipe parisiense alega que o atacante, que já havia sofrido uma lesão na coxa esquerda no sábado anterior, não reunia condições ideais para atuar contra a Ucrânia. O PSG, inclusive, chegou a alertar a comissão médica dos Bleus de que o jogador não deveria ser escalado. No entanto, o técnico Didier Deschamps discordou e considerou que o atleta estava apto para a partida.

Tanto Doué quanto Dembélé não permanecem mais com a seleção da França para a sequência dos compromissos da Data Fifa de setembro. A joia deixou o gramado com dores após sofrer uma pancada na panturrilha direita e, posteriormente, retirou-se do centro de treinamento da equipe para realizar exames e iniciar o tratamento.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.