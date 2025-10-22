Liverpool afasta má fase e goleia Frankfurt pela Champions League
Reds quebra sequência de quatro derrotas seguidas
O Liverpool derrotou o Frankfurt por 5 a 1, nesta quarta-feira (22), em partida válida pela terceira rodada da fase de liga da Champions League. Em duelo realizado na Deutsche Bank Park, em Frankfurt (ALE), os Reds saíram atrás, mas conseguiram se recuperar, golear os alemães e quebrar a sequência de quatro derrotas seguidas na temporada.
Com o resultado, o Liverpool ocupa a 10ª colocação, com seis pontos conquistados. Já o Frankfurt está na 22ª posição, com apenas três pontos.
Como foi Frankfurt x Liverpool?
Em casa, o Frankfurt partiu para cima do Liverpool e quase abriu o placar com Jean-Mattéo Bahoya, mas parou em Giorgi Mamardashvili, que defendeu o chute cruzado do atacante. O Liverpool se recompôs e começou a ter mais a posse de bola, mas após erro de Florian Wirtz, a equipe alemã encaixou contra-ataque perfeito, que caiu nos pés de Rasmus Kristensen, que finalizou firme para abrir o placar.
O Liverpool não se abalou e, com passe perfeito de Andrew Robertson, Hugo Ekitiké foi lançado em contra-ataque e saiu cara a cara com o goleiro Michael Zetterer. Na finalização, o atacante francês deslocou o goleiro e empatou o duelo contra a ex-equipe. Minutos depois, em escanteio cobrado por Cody Gakpo, Virgil Van Dijk subiu mais alto que toda a defesa do Frankfurt e virou a partida. Não demorou muito e em outra cobrança de canto, dessa vez de Dominik Szoboszlai, Konaté cabeceou e abriu 3 a 1.
Na volta do intervalo, o Liverpool seguiu superior e, aos 21 minutos, Florian Wirtz disparou pela direita e cruzou rasteiro para Cody Gakpo, que apareceu na segunda trave para marcar o quarto. Rapidamente, a equipe visitante voltou ao ataque e, com chute rasteiro de Dominik Szoboszlai, anotou o quinto gol na partida. Com a vitória e goleada garantida, os Reds diminuíram o ritmo e voltaram a vencer na temporada após quatro derrotas consecutivas.
O que vem por aí?
O Liverpool volta aos gramados no sábado (25), contra o Brentford, pela nona rodada da Premier League, no Gtech Community Stadium, às 16h (de Brasília). Já o Frankfurt recebe o St. Pauli, também no sábado (25), às 10h30 (de Brasília), no Deutsche Bank Park, pela oitava rodada da Bundesliga.
