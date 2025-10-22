O Real Madrid venceu a Juventus por 1 a 0 nesta quarta-feira (22), em partida válida pela terceira rodada da fase de liga da Champions League, no Santiago Bernabéu, em Madri (ESP). O único gol da partida foi marcado aos 13 minutos do segundo tempo por Jude Bellingham, após jogada individual de Vini Jr pela ponta esquerda do ataque.

Com o resultado, a equipe liderada por Xabi Alonso subiu para a quinta colocação na fase de liga da Champions, somando nove pontos, com 100% de aproveitamento e saldo positivo de sete gols. O time comandado por Igor Tudor, por outro lado, permanece fora da zona de classificação para a próxima etapa da competição — tanto para o grupo dos oito primeiros, que avançam diretamente, quanto para os playoffs entre os colocados do nono ao 24º lugar —, ocupando atualmente a 25ª posição, com apenas dois pontos e saldo negativo de um gol.

Como foi a partida? ⚽

1️⃣ Primeiro tempo

O jogo começou com a Juventus buscando pressionar no campo ofensivo e criando as primeiras chances de perigo. Aos 6 minutos, Pierre Kalulu cruzou rasteiro da direita e Raúl Asencio cortou de carrinho. Pouco depois, Weston McKennie finalizou cruzado com força, e exigiu boa defesa de Thibaut Courtois, que também salvou em chute de longa distância de Federico Gatti.

O Real Madrid equilibrou as ações a partir dos 15', ameaçando em jogadas aéreas com Aurélien Tchouaméni, que cabeceou com perigo duas vezes. Aos 22', Kylian Mbappé recebeu de Bellingham e bateu rasteiro com desvio. No lance seguinte, os Merengues trocaram passes rápidos até Brahim Díaz finalizar cruzado para defesa de Michele Di Gregorio.

Aos 33', Arda Güler driblou Kalulu e cruzou na pequena área, onde Brahim quase completou de cabeça. Em nova jogada coletiva, dois minutos depois, o turco finalizou da entrada da área, mas o goleiro defendeu sem dificuldades. A melhor oportunidade veio aos 39', quando Mbappé recebeu passe de Díaz e finalizou de primeira; Di Gregorio defendeu com o rosto. Aos 42, o francês voltou a aparecer ao passar por dois marcadores e cruzar para Éder Militão, que quase marcou. No minuto seguinte, Vini invadiu a área pela esquerda e finalizou de bico, mas a bola saiu pela linha de fundo.

2️⃣ Segundo tempo

O segundo tempo começou com a Juventus ameaçando logo no primeiro minuto, em chute cruzado de Kalulu bloqueado por Militão. Pouco depois, Dušan Vlahović puxou contra-ataque em alta velocidade, venceu a marcação e finalizou rasteiro com força, mas Courtois salvou com grande defesa. Aos 6', Mbappé lançou Vini Jr, que invadiu a área e finalizou em cima da zaga. No lance seguinte, Güler cruzou para Bellingham, que cabeceou para fora. Aos 9', o inglês teve nova chance na entrada da área, mas o chute foi travado.

Aos 13', Vinícius recebeu a bola pelo lado esquerdo do ataque, sua posição habitual, e protagonizou a jogada que decidiu a partida. O brasileiro partiu para cima da marcação, inicialmente de um defensor, mas logo atraiu três jogadores da Juventus — nenhum deles, no entanto, conseguiu desarmá-lo.

Vinícius Júnior reage durante a partida entre Real Madrid e Juventus (Foto: Thomas Coex/AFP)

Ele cortou para o centro, depois conduziu para a linha de fundo e finalizou com a perna esquerda, rasteiro e cruzado; a bola acertou a trave e, no rebote, Bellingham apareceu com oportunismo na pequena área para completar com um toque simples. 1 a 0 para o Real Madrid. O gol não entra nas estatísticas pessoais do camisa 7, mas sua participação foi decisiva na construção da jogada.

A Juventus respondeu aos 18' com dois chutes perigosos: Kenan Yildiz finalizou de fora da área e Courtois defendeu, assim como na sequência, após chute de Andrea Cambiaso. Aos 19', Mbappé, mesmo desequilibrado, conseguiu finalizar com perigo no canto, mas Di Gregorio defendeu. Três minutos depois, Valverde finalizou jogada ensaiada de primeira e Gatti desviou a bola, que ia no gol. Aos 25', o goleiro da Juventus fez duas defesas decisivas após chute forte de Mbappé e tentativa de Brahim no rebote.

Aos 32', Tchouaméni bloqueou um chute de Jonathan David, impedindo a Juventus de avançar no placar. Aos 36, Vinícius recebeu um lançamento preciso de Courtois, mas perdeu a disputa para Francisco Conceição, em lance reclamado pelo Madrid como falta. Pouco depois, aos 37', Kalulu avançou pela direita e cruzou, mas Militão fez um corte decisivo.

Aos 40, Loïs Openda recebeu dentro da área e finalizou rasteiro, mas Asencio evitou o gol com um desarme de carrinho. No minuto seguinte, Mbappé tabelou com Mastantuono e chutou colocado, exigindo grande defesa de Di Gregorio. Aos 48', Kostic arriscou de fora da área, mas Courtois manteve sua performance impecável com mais uma defesa difícil. No lance final, o Real realizou um contra-ataque bem armado, mas Federico Valverde errou o passe para Brahim, que não conseguiu concluir a jogada.

O que vem por aí? 🔎

O próximo compromisso do Real Madrid é justamente o confronto mais aguardado do calendário do futebol internacional entre clubes: o clássico nacional contra o Barcelona. A partida, válida pela décima rodada da La Liga, será disputada neste domingo (26), às 12h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu. No mesmo dia, a Juventus também terá um desafio de grande relevância ao encarar a Lazio, às 16h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma.

✅ FICHA TÉCNICA

Real Madrid 1x0 Juventus

3ª rodada — Champions League

🗓️ Data e horário: quarta-feira, dia 22 de outubro, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)

🥅 Gols: Jude Bellingham 13'/2Tº (1-0)

🟨 Cartões amarelos: Brahim Díaz (RMA)

⚪ Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso)

Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raúl Asencio (Gonzalo García), Éder Militão, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Arda Güler (Eduardo Camavinga), Jude Bellingham; Brahim Díaz (Franco Mastantuono), Kylian Mbappé, Vinícius Júnior (Fran García).

⚫ Juventus (Técnico: Igor Tudor)

Michele Di Gregorio; Federico Gatti, Daniele Rugani, Lloyd Kelly; Pierre Kalulu, Teun Koopmeiners (Manuel Locatelli), Khéphren Thuram (Francisco Conceição), Andrea Cambiaso (Filip Kostić); Weston McKennie, Kenan Yıldız (Loïs Openda); Dušan Vlahović (Jonathan David).

