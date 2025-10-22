Estêvão marca seu primeiro gol na Champions e Chelsea goleia Ajax
Blues venceram por 5 a 1 e encostaram nos oito primeiros colocados
O Chelsea goleou o Ajax por 5 a 1, nesta quarta-feira (22), em partida válida pela 3ª rodada da Fase de Liga da Champions League, no Stamford Bridge, em Londres. Os gols dos Blues foram marcados por Marc Guiu, Caicedo, Enzo Fernández, Estêvão – que balançou as redes pela primeira vez na competição – e Tyrique George. Weghorst descontou para os holandeses.
Com o resultado, o Chelsea se recupera após um início irregular e sobe para a 12ª posição na Fase de Liga da Champions League, encostando nos oito primeiros colocados. O Ajax, por outro lado, amarga sua terceira derrota consecutiva, segue na lanterna e soma números preocupantes: apenas um gol marcado e 11 sofridos.
Chelsea x Ajax: como foi o jogo?
Em busca de reação na Champions, o Chelsea entrou em campo com um time alternativo, mas com fome de vitória. Do outro lado, o Ajax tentava colocar fim à má fase, mas a diferença técnica entre as equipes ficou evidente desde o apito inicial. Os Blues dominaram o jogo, e a situação dos visitantes piorou ainda mais quando, aos 17 minutos, Kenneth Taylor cometeu falta dura em Buonanotte e foi expulso direto, deixando o time holandês com um a menos.
Na cobrança da falta, veio o primeiro golpe londrino. Em jogada ensaiada, Fofana ganhou pelo alto e ajeitou para Marc Guiu, que finalizou com precisão e abriu o placar para o Chelsea. O gol empolgou a torcida em Stamford Bridge e aumentou o ímpeto dos jovens comandados por Enzo Maresca, que logo ampliaram.
Aos 27 minutos, Gittens avançou pela direita e, ao ver Caicedo livre na intermediária, tocou para o equatoriano. O volante chutou firme, a bola desviou no meio do caminho e tirou qualquer chance do goleiro Pasveer, morrendo no fundo da rede: 2 a 0 Chelsea.
Mesmo em desvantagem numérica, o Ajax encontrou uma rara oportunidade. Aos 31, Raúl Moro foi derrubado por Tosin dentro da área, e o árbitro marcou pênalti. Weghorst converteu, marcando o primeiro gol dos holandeses na Champions e dando uma breve esperança ao time de John Heitinga.
Mas o alívio durou pouco. Ainda no primeiro tempo, Weghorst cometeu pênalti em Gittens após entrada imprudente dentro da área. Enzo Fernández cobrou com categoria e fez o terceiro. Nos acréscimos, mais um pênalti: Estêvão foi derrubado por Baas, e o argentino Enzo cedeu a cobrança ao jovem brasileiro, que bateu firme e marcou o seu primeiro gol na Champions League, fechando o primeiro tempo em 4 a 1.
Mesmo na reta final, o primeiro tempo ainda reservou emoções. Nos acréscimos, o Chelsea desceu em ataque e, na área, Estêvão tentou achar espaço para chegar ao gol. Entretanto, o jogador foi parado por Baas, mas parado com falta. O terceiro pênalti do jogo foi apito. Enzo Fernández foi para a marca da cal, mas entregou para Estêvão, que bateu bem e marcou seu primeiro gol na Champions League.
O segundo tempo começou no mesmo ritmo intenso. O técnico Enzo Maresca aproveitou para rodar o elenco e deu espaço a mais jovens. Andrey Santos entrou no lugar de Enzo Fernández, enquanto Tyrique George substituiu Marc Guiu. As trocas surtiram efeito imediato. Logo aos 3 minutos, Andrey puxou contra-ataque, foi desarmado, mas a bola sobrou para George, que finalizou com desvio e marcou o quinto gol dos Blues.
Com a vantagem elástica, o Chelsea passou a controlar o jogo com tranquilidade, mantendo a posse e testando variações ofensivas. Estêvão, inspirado, liderava as ações do ataque, com dribles e movimentação constante. O Ajax, já abatido, mal passava do meio-campo e limitava-se a evitar uma goleada ainda maior.
Apesar de seguir pressionando e criar boas oportunidades – em especial com Estêvão e Andrey Santos – o Chelsea não voltou a marcar. Faltou capricho no último passe e precisão nas finalizações, mas a superioridade foi tamanha que o duelo assumiu tons de jogo-treino nos minutos finais.
O que vem por aí?
O Chelsea volta a campo no próximo sábado (25), às 11h (de Brasília), contra o Sunderland, pela Premier League. Já o Ajax tenta reagir na Eredivisie, onde enfrentará o Twente no domingo (26), às 8h15 (de Brasília).
✅ FICHA TÉCNICA
Chelsea 5x1 Ajax
3ª rodada — Champions League
🗓️ Data e horário: quarta-feira, 22 de outubro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)
🥅 Gols: Marc Guiu (CHE 18'/1T); Caicedo (CHE 27'/1T); Weghorst (AJX 33'/1T); Enzo Fernández (45'/1T); Estêvão (45+6/1T); Tyrique George (3'/2T)
🟨 Cartões amarelos: Tosin (CHE); Weghorst (AJX); Estêvão (CHE)
🟥 Cartões vermelhos: Taylor (AJX)
🔵🔵 Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)
Jorgensen; Caicedo (Acheapong), Fofana, Tosin (Chalobah), Hato; Roméo Lavia, Enzo Fernández (Andrey Santos), Buananotte; Estêvão, Guiu (Tyrique George), Gittens
🔴⚪ Ajax (Técnico: John Heitinga)
Pasveer; Lucas Rosa (Gaaei), Sutalo, Baas, Itakura; McConnell (Regeer), Gloukh (Mokio), Taylor; Raúl Moro, Weghorst (Klaasen), Godts (Fitz-Jim)
