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Lenda da Espanha não daria Bola de Ouro para Mbappé ou Yamal

David Silva opinou sobre o melhor jogador do mundo da última temporada

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
08/10/2026 14:08
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Troféu da Bola de Ouro
Troféu da Bola de Ouro (Foto: Divulgação)

Lenda da Espanha e do Manchester City, David Silva afirmou que não daria o prêmio do Bola de Ouro nem para Mbappé, nem para Yamal. Em entrevista ao programa "El Partidazo", o ex-jogador opinou sobre quem deveria levar o troféu de melhor atleta na última temporada.

- Para mim, o coletivo vem em primeiro lugar, porque senão não se ganha. Mas tudo bem, se eu tivesse que dar para alguém, seria para o Fabián, porque ele ganhou mais títulos nos últimos dois anos. Ele foi importante para o PSG e também para a seleção. Ele não recebe o reconhecimento que merece, não sei por quê, porque ele é um jogador fantástico. Gosto muito dele e, discretamente, ele fez um trabalho incrível.

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Na sequência, David Silva também comentou sobre outro compatriota entre os 30 indicados a Bola de Ouro aptos para vencer o prêmio. No entanto, o veterano optou por um nome que corre por fora dentre os principais candidatos da atual edição do evento.

- O Rodri já ganhou; senão, eu também o teria mencionado.

No dia 26 de outubro, a France Football realizará o evento do Bola de Ouro e premiará o melhor jogador da última temporada. A disputa está em aberta, mas Mbappé e Yamal são os candidatos mais cotados para vencer o troféu individual.

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Rodri, da Espanha, conquistou a Bola de Ouro da Copa do Mundo de 2026
Rodri, da Espanha, conquistou a Bola de Ouro da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Juan Mabromata/AFP)
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