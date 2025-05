Jordi Alba, companheiro de Messi, renova com o Inter Miami

O Inter Miami anunciou, na quinta-feira (15), a renovação de contrato com o lateral-esquerdo Jordi Alba. O defensor estendeu o vínculo até o fim de 2027, e continuará no clube como um dos amigos de Lionel Messi, assim como Luis Suárez e Sergio Busquets, em quarteto multicampeão pelo Barcelona.

- Estou feliz porque tenho a vontade de continuar competindo e pela forma como me sinto no clube, pelo carinho que recebo da torcida em cada partida. Tenho me sentido muito confortável nestes últimos dois anos, e me sinto amado pelos torcedores. Temos a vontade de continuar competindo, vencendo, e quem sabe conquistar o máximo de títulos possível - declarou o atleta.

Alba chegou ao Inter em julho de 2023, um mês após a porta da Flórida ser aberta por Messi. Juntos, os dois tiveram influência direta no título da Leagues Cup, o primeiro da história do clube fundado em 2019.

Juntos, os dois também conduziram os Herons ao primeiro lugar da temporada regular da última edição da MLS, apesar do insucesso no mata-mata. Com a colocação inicial, o time garantiu uma vaga no Mundial de Clubes pela vaga de anfitrião, e está no grupo A, com Porto, Al-Ahly e Palmeiras.

🔢 Números de Jordi Alba pelo Inter Miami

⚽ 69 jogos

⌛ 5.614 minutos em campo

🥅 8 gols

📤 22 assistências

🏆 Títulos: Leagues Cup de 2023 e Supporters' Shield de 2024

