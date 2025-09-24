menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Liverpool perde jogador por lesão grave no joelho após classificação

Reforço para a temporada se lesiona após estreia

3d13ae9e-b840-45f7-842b-b86ec9364191_eu-aspect-ratio-1024-1024
Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 24/09/2025
10:49
O Liverpool derrotou o Atlético de Madrid, por 3 a 2, pela Champions League (Foto: Oli Scarff/AFP)
imagem cameraNa última semana, o Liverpool derrotou o Atlético de Madrid, por 3 a 2, pela Champions League (Foto: Oli Scarff/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Após a vitória por 2 a 1 sobre o Southampton, na última terça-feira (23), que garantiu a classificação para a quarta fase da Copa da Liga Inglesa, o Liverpool recebeu uma péssima notícia nesta quarta-feira (24). O zagueiro Giovanni Leoni, que deixou o campo nos minutos finais da partida, foi diagnosticado com uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) de um dos joelhos e ficará afastado por alguns meses. O duelo contra os Saints havia marcado sua estreia pelos Reds.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Liverpool avança na Copa da Liga Inglesa

Liverpool derrotou o Southampton por 2 a 1 pela terceira rodada da Copa da Liga Inglesa, em Anfield (ING). Com gols dos centroavantes Alexander Isak e Hugo Ekitiké, os Reds não tiveram vida fácil contra os Saints, que deram trabalho ao goleiro Mamardashvili, e que chegaram a empatar o duelo. Porém, nos minutos finais, o jogador francês decidiu e garantiu a vaga aos maiores campeões da competição.

continua após a publicidade

O próximo oponente do Liverpool será decidido em sorteio, apenas na quarta-feira (24), após o encerramento de todos os jogos que restam da terceira rodada da Copa da Liga Inglesa.

O Liverpool derrotou o Southampton pela Copa da Liga Inglesa (Foto: Paul ELLIS / AFP)
Hugo Ekitiké foi o herói da vitória do Liverpool sobre o Southampton (Foto: Paul ELLIS / AFP)

O que vem por aí?

Líder da Premier League com 100% de aproveitamento, o Liverpool visita o Crystal Palace, no sábado (27), às 11h, no Selhurst Park, em Londres.

continua após a publicidade

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.


circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias