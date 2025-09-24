Liverpool perde jogador por lesão grave no joelho após classificação
Reforço para a temporada se lesiona após estreia
Após a vitória por 2 a 1 sobre o Southampton, na última terça-feira (23), que garantiu a classificação para a quarta fase da Copa da Liga Inglesa, o Liverpool recebeu uma péssima notícia nesta quarta-feira (24). O zagueiro Giovanni Leoni, que deixou o campo nos minutos finais da partida, foi diagnosticado com uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) de um dos joelhos e ficará afastado por alguns meses. O duelo contra os Saints havia marcado sua estreia pelos Reds.
Liverpool avança na Copa da Liga Inglesa
O Liverpool derrotou o Southampton por 2 a 1 pela terceira rodada da Copa da Liga Inglesa, em Anfield (ING). Com gols dos centroavantes Alexander Isak e Hugo Ekitiké, os Reds não tiveram vida fácil contra os Saints, que deram trabalho ao goleiro Mamardashvili, e que chegaram a empatar o duelo. Porém, nos minutos finais, o jogador francês decidiu e garantiu a vaga aos maiores campeões da competição.
O próximo oponente do Liverpool será decidido em sorteio, apenas na quarta-feira (24), após o encerramento de todos os jogos que restam da terceira rodada da Copa da Liga Inglesa.
O que vem por aí?
Líder da Premier League com 100% de aproveitamento, o Liverpool visita o Crystal Palace, no sábado (27), às 11h, no Selhurst Park, em Londres.
