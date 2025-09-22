menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Vencedor da Bola de ouro, relembre melhores momentos de Dembélé na temporada

Atacante francês desbancou Lamine Yamal e Vitinha para vencer o prêmio

OUSMANE DEMBÉLÉ
imagem cameraOusmane Dembélé venceu a Bola de Ouro (Foto: Divulgação/France Football)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/09/2025
18:14
  • Matéria
  • Mais Notícias

Relacionadas

Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain, foi eleito o vencedor da Bola de Ouro, nesta segunda-feira (22). Em grande temporada, com diversos títulos e lances marcantes, veja acima os melhores momentos do atacante francês em 2024/25.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ousmane Dembélé Bola de Ouro

Em temporada mágica, Ousmane Dembélé foi o protagonista de um PSG que varreu a França e a Europa. Após um início de temporada irregular, com o clube parisiense quase eliminado na fase de liga da Champions League, a mudança tática após janeiro fez com o que a equipe treinada por Luis Enrique mudasse de patamar.

Com Dembélé centralizado como falso 9, o PSG se transformou na segunda metade da temporada, onde garantiu o título francês com sobras, com apenas duas derrotas após a confirmação de mais uma Ligue 1, campeão da Copa da França e campanha histórica na Champions League.

Dembélé e Hakimi comemoram conquista da Champions League com o PSG
Dembélé e Hakimi comemoram conquista da Champions League com o PSG (Foto: Michaela Stache/AFP)

Com eliminações sobre Liverpool, Aston Villa e Arsenal e a maior vitória na história em finais da competição, com goleada por 5 a 0 sobre a Inter de Milão. No Mundial, o Paris chegou na decisão com apenas uma derrota, para o Botafogo, mas foram superados pelo Chelsea na final.

Mesmo com gosto amargo com o vice do Mundial, a temporada histórica, com tríplice coroa, do PSG ficou marcada pelo brilho de Ousmane Dembélé, que, em 60 jogos, marcou 37 gols e contribuiu com 14 assistências para conquistar a Bola de Ouro, a primeira na carreira.

Ousmane Dembélé venceu a Bola de Ouro (Foto: Divulgação/France Football)
Ousmane Dembélé venceu a Bola de Ouro (Foto: Divulgação/France Football)

Números de Ousmane Dembélé

60 jogos (45 titular)
37 gols
14 assistências
79 minutos para participar de gol
2.3 passes decisivos por jogo
24 grandes chances criadas
3.6 finalizações por jogo (1.6 no gol)
1.4 dribles certos por jogo
0.6 faltas sofridas por jogo
1 pênalti sofrido

Top 10 da Bola de Ouro

  1. Ousmane Dembélé (PSG)
  2. Lamine Yamal (Barcelona)
  3. Vitinha (PSG)
  4. Mohamed Salah (Liverpool)
  5. Raphinha (Barcelona)
  6. Achraf Hakimi (PSG)
  7. Kylian Mbappé (Real Madrid)
  8. Cole Palmer (Chelsea)
  9. Gianluigi Donnarumma (PSG)
  10. Nuno Mendes (PSG)

