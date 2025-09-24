Ex-Arsenal entra em coma induzido após sofrer lesão cerebral

O atacante Billy Vigar, ex-Arsenal e atualmente no Chichester City, está em coma induzido após sofrer uma grave lesão cerebral durante uma partida da sétima divisão do Campeonato Inglês. Durante o jogo contra o Wingate & Finchley, o jogador de 21 anos se chocou contra uma parede próxima ao gramado após um lance na lateral do campo. O incidente não envolveu contato com outro jogador.

De acordo com o jornal inglês "The Sun", o incidente aconteceu no sábado (20) nos primeiros 15 minutos do confornto. Uma ambulância entrou em campo imediatamente e uma equipe médica prestou os primeiros socorros para o levá-lo de helicóptero a um hospital em Londres.

Após o ocorrido, o Chichester City se pronunciou nas redes sociais e externalizou a preocupação com a saúde do jogador. O clube, inclusive, reforçou que ainda é cedo para prever a evolução do quadro e destacou que a recuperação exigirá um longo processo. O Arsenal, clube no qual Vigar foi revelado, também se manifestou e desejou uma rápida recuperação.

Clube se manifesta após grave lesão cerebral de Billy Vigar, ex-Arsenal

— Billy sofreu uma lesão cerebral significativa e está atualmente em coma induzido na UTI recebendo o melhor tratamento possível. É muito cedo para dizer qual será o resultado e, mesmo que tudo corra bem, ainda haverá um longo caminho até a recuperação — publicou o clube.

— Todos no Arsenal desejam a Billy uma rápida recuperação e enviam forças à sua família neste momento difícil — destacou o Arsenal.

