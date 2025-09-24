menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Ex-Arsenal entra em coma induzido após sofrer lesão cerebral

Jogador se chocou contra uma parede próxima ao gramado durante uma partida da sétima divisão do Campeonato Inglês

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Dia 24/09/2025
11:39
Billy Vigar foi revelado pelo Arsenal (Foto: Reprodução)
imagem cameraBilly Vigar foi revelado pelo Arsenal (Foto: Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O atacante Billy Vigar, ex-Arsenal e atualmente no Chichester City, está em coma induzido após sofrer uma grave lesão cerebral durante uma partida da sétima divisão do Campeonato Inglês. Durante o jogo contra o Wingate & Finchley, o jogador de 21 anos se chocou contra uma parede próxima ao gramado após um lance na lateral do campo. O incidente não envolveu contato com outro jogador.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

De acordo com o jornal inglês "The Sun", o incidente aconteceu no sábado (20) nos primeiros 15 minutos do confornto. Uma ambulância entrou em campo imediatamente e uma equipe médica prestou os primeiros socorros para o levá-lo de helicóptero a um hospital em Londres.

continua após a publicidade

Após o ocorrido, o Chichester City se pronunciou nas redes sociais e externalizou a preocupação com a saúde do jogador. O clube, inclusive, reforçou que ainda é cedo para prever a evolução do quadro e destacou que a recuperação exigirá um longo processo. O Arsenal, clube no qual Vigar foi revelado, também se manifestou e desejou uma rápida recuperação.

Clube se manifesta após grave lesão cerebral de Billy Vigar, ex-Arsenal

— Billy sofreu uma lesão cerebral significativa e está atualmente em coma induzido na UTI recebendo o melhor tratamento possível. É muito cedo para dizer qual será o resultado e, mesmo que tudo corra bem, ainda haverá um longo caminho até a recuperação — publicou o clube.

continua após a publicidade

— Todos no Arsenal desejam a Billy uma rápida recuperação e enviam forças à sua família neste momento difícil — destacou o Arsenal.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Ex-Arsenal, Billy Vigar atua pelo Chichester City, da sétima divisão do futebol inglês (Foto: Divulgação/Chichester City)
Ex-Arsenal, Billy Vigar atua pelo Chichester City, da sétima divisão do futebol inglês (Foto: Divulgação/Chichester City)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias