Kirian Rodríguez, jogador do Las Palmas, foi diagnosticado com linfoma de Hodgkin em agosto de 2022. Desde então, o meia enfrenta longos períodos de afastamento do futebol para tratar o câncer. Em entrevista, o atleta falou sobre sua visão de vida, medo e os desafios na luta contra a doença, que atinge o sistema linfático.

Um dos destaques do Las Palmas no Campeonato Espanhol, Kirian Rodríguez anunciou afastamento dos gramados em fevereiro de 2025. Há duas semanas, Rodríguez anunciou que superou o câncer pela segunda vez e já está treinado com o elenco do clube espanhol. Em entrevista ao jornal "Marca', o jogador revelou seus planos de retorno aos gramados na temporada 2025/26 e forma com que lida com a morte.

Kirian Rodríguez, atleta do Las Palmas, faz exame médico no começo da temporada atual (foto: Divulgação/ redes sociais)

— Medo, propriamente dito, não. A morte não me afetaria diretamente, mas sim minha família, minha parceira, meus amigos… Minha dúvida era: ‘Será que conseguirei recuperar minha vida 100% como era antes da doença?'. Isso era o que mais me preocupava — afirmou Kirian Rodríguez

O jogador falou sobre sua expectativa de retorno aos gramados ainda na temporada 2025/26. Entretanto, o atleta tem receio de não estar apto para servir ao treinador Luis García Fernández e ficar afastado por um longo período

— Não quero que aconteça como da outra vez, porque agora me sinto bem melhor. Não quero que passem 300 e tantos dias para voltar, quero estar em campo quanto antes. Desde o dia que saí do hospital, voltei a treinar e a trabalhar na mobilidade para tentar voltar logo. Não tenho um prazo fixo —

— A comissão técnica é muito competente, e serão eles que vão avaliar como estou nos treinos, se meus dados físicos estão no nível dos meus companheiros, como me sinto em campo… Quando eles virem que estou 100% para competir, aí, sim, poderei voltar. Eles serão os primeiros a ficar felizes com meu retorno — finalizou o jogador do Las Palmas

Números de Kirian Rodríguez no futebol espanhol em 2024-25

⚽ 22 jogos

⌛ 1.833 minutos em campo

📤 3 assistências

✅ 6 vitórias

🟰 5 empates

❌ 11 derrotas

