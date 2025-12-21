Rodrigão marca primeiro gol na Sérvia e projeta luta pelo título
Estrela Vermelha ocupa a segunda colocação do Campeonato Sérvio
- Matéria
- Mais Notícias
O zagueiro Rodrigão, revelado pelo Atlético-MG e com passagem pelo Zenit, celebrou, neste sábado (20), o primeiro gol com a camisa do Estrela Vermelha, da Sérvia. O tento foi anotado durante a goleada por 4 a 0 sobre o Mladost, em partida válida pela 20ª rodada da Superliga, a primeira divisão do futebol sérvio. O defensor brasileiro destacou a importância do gol para a sequência no clube, onde possui contrato até o meio de 2027.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Ex-Santos, atacante de 58 anos inicia 41ª temporada no futebol
Futebol Internacional21/12/2025
- Futebol Internacional
De saída para o Lyon, Endrick já rendeu valor milionário ao Palmeiras; veja cifras
Futebol Internacional21/12/2025
- Futebol Internacional
Barcelona estaria de olho em astros de City e Inter de Milão
Futebol Internacional21/12/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
— Isso dá mais confiança no trabalho. Marcar o gol e ajudar a equipe é sempre muito bom. Estava passando perto e agora tive como colaborar assim também com a minha equipe. É muito especial — afirmou o zagueiro.
Foco na liderança e pausa na temporada
Atualmente, o Estrela Vermelha ocupa a vice-liderança do Campeonato Sérvio com 45 pontos, apenas um atrás do rival Partizan. Com a chegada da pausa de inverno no calendário local, Rodrigão ressaltou a importância do descanso para retornar focado na busca pela liderança na segunda metade da competição.
— Agora temos essa pausa de alguns dias e ir para casa, ver a família, descansar a cabeça e voltar ainda mais focado para essa segunda parte do campeonato. É muito importante, onde tudo acontece, e seguiremos firmes para alcançar o objetivo do clube, que é ser campeão — projetou o atleta.
Trajetória do defensor
Rodrigão iniciou sua carreira na base do Atlético-MG, clube pelo qual estreou profissionalmente em 2017. Antes de se consolidar na Europa, passou por equipes como Boa Esporte e Ferroviária. No exterior, defendeu o Gil Vicente (Portugal) e o Sochi (Rússia), antes de chegar ao Zenit em 2022. No clube de São Petersburgo, acumulou 56 jogos, três gols e cinco títulos, incluindo o bicampeonato da liga russa.
O Estrela Vermelha volta a campo apenas no dia 22 de janeiro de 2026, quando enfrentará o Malmö, na Suécia, pela 7ª rodada da Europa League.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias