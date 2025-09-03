Lamine Yamal responde recado de Hansi Flick: ‘Não foi uma questão de egos’
Em entrevista à RTVE, o ponta reforça comprometimento da equipe catalã
Um dos principais jogadores da temporada 24/25, Lamine Yamal concedeu entrevista à RTVE. O atacante rebateu as afirmações do técnico Hansi Flick e falou sobre os companheiros de seleção Nico Williams e Fermín Lopez.
Assim como na última temporada, Lamine Yamal é um dos destaques do Barcelona. Em três partidas por La Liga, o atacante de 18 anos soma dois gols e duas assistências. Apesar de estar invicto até o momento, Hansi Flick criticou o elenco Blaugrana após o empate por 1 a 1 com o Rayo Vallecano no último domingo (31), no estádio de Vallecas, pela terceira rodada de La Liga.
Segundo o treinador alemão, o desempenho da equipe catalã está abaixo do esperado. Além disso, Flick criticou o comportamento de Raphinha e Dani Olmo, que franziram a testa após serem substituídos no empate contra o da última rodada.
— O mais importante para mim é que, quando a janela de transferências fechar, todos estejam 100% comprometidos. É importante não ter egos; isso acaba com as chances de sucesso. — afirmou Flick
Para Lamine Yamal, não se tratou de uma questão de ego. Segundo o jovem atacante, a insatisfação dos atletas demonstra o comprometimento com a vitória e o bom desempenho da equipe.
— "Acho que tem mais a ver com o fato de não termos começado a temporada com a mesma intensidade que tivemos no final da última, do que com os egos no vestiário. Após um empate, você sai de mau humor; no fim, é preciso vencer. Conquistamos sete pontos em nove em campos muito difíceis, que as pessoas não consideram tanto. Você tem razão, cometemos muitos erros, mas pode acontecer. Temos que voltar ao nosso melhor o mais rápido possível; não foi por causa dos egos." — Disse o atacante
Companheiros de Seleção
Na entrevista à RTVE, Yamal também comentou sobre os rumores de transferência de Nico Williams, que despertou interesse o Barcelona, mas renovou contrato com o Athletic Bilbao por dez anos; e Fermín López, que recebeu proposta de 40 milhões de euros do Chelsea, mas permaneceu no Barcelona.
— “O importante é que o Nico goste de onde está; não sou eu que mando ele ir. Vejo o Fermín muito feliz. No Barça, se alguém sai, é por decisão própria. Somos um grupo jovem e unido, onde não há problemas entre nós. Acho que ninguém quer sair. Brincando, perguntamos a ele o que estava acontecendo com a Inglaterra, mas ele disse que queria ficar.” — afirmou Lamine Yamal
