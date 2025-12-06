Os gols anotados a partir da linha do meio de campo ganharam destaque nas últimas semanas no futebol europeu. Desde novembro, seis finalizações de longa distância resultaram em gol em competições como Premier League, La Liga, Europa League e Eliminatórias da Copa, incluindo lance de Richarlison. Um levantamento do jornal americano "The Athletic" indica que a série não representa tendência estatística, mas um período incomum de acertos em um tipo de jogada historicamente raro.

Volume de chutes segue igual

De acordo com dados das quatro divisões do futebol inglês, os jogadores têm arriscado menos finalizações a partir de 35 metros do que em temporadas anteriores. Mesmo assim, duas dessas tentativas terminaram em gol na Premier League em um intervalo de seis dias — Adams contra o Sunderland e Richarlison no clássico do norte de Londres, entre Arsenal e Tottenham. Antes deles, a última ocorrência havia sido em maio de 2024, com Moisés Caicedo, do Chelsea.

Richarlison comemora gol pelo Tottenham na Premier League (Foto: Ben Stansall/AFP)

Na Espanha, La Liga passou mais de dois anos sem um gol desse tipo até que Alberto Reina marcou pelo Mallorca contra o Barcelona, em setembro. Pouco depois, Ander Barrenetxea repetiu o feito pelo Real Sociedad.

Posicionamento dos goleiros muda cenário

A análise sugere que a maior participação dos goleiros na construção das jogadas amplia o risco. Goleiros das principais ligas têm aumentado o número de toques fora da área, o que abre espaço para tentativas de cobertura após erros de domínio ou passes imprecisos.

O texto cita casos recentes, como a atuação do goleiro Mike Penders, do Strasbourg, que apareceu várias vezes adiantado em amistoso contra o Crystal Palace, permitindo chutes imediatos de longa distância.

Técnica e precisão influenciam

Mesmo com a evolução técnica dos jogadores, a taxa de conversão permanece baixa: cerca de 3,8% nas ligas inglesas e 2,6% em La Liga. Ainda assim, gols de longa distância como os de Wahbi Khazri (68,3 metros, em 2021) e Lamine Camara (quase 80 metros, em 2023) mostram que a execução é possível quando técnica e circunstâncias se combinam.

O levantamento projeta que a temporada deve terminar com números semelhantes aos de 2021/22, quando 14 gols foram marcados a partir de distâncias superiores a 35 metros.

