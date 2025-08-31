Com polêmica de arbitragem, Barcelona sai na frente, mas cede empate em La Liga
VAR não funcionou por grande parte da partida
O Barcelona empatou com o Rayo Vallecano por 1 a 1, em jogo válido pela 3ª rodada de La Liga. O confronto aconteceu no Estádio de Vallecas, em Madrid. O placar da partida foi aberto por Yamal, de pênalti, mas, na segunda etapa, Pérez empatou para o time da casa.
Com o resultado, o Barcelona termina a terceira rodada da liga espanhola na 4ª posição, com sete pontos somados. A equipe perde a oportunidade de assumir o topo da tabela. Já o Rayo Vallecano encerra a rodada em 10º lugar, com quatro pontos.
Rayo Vallecano x Barcelona: como foi o jogo?
Buscando a liderança de La Liga, o Barcelona entrou em campo fora de casa com a expectativa de conquistar os três pontos, mas encontrou um Rayo Vallecano determinado, que havia perdido apenas uma vez nos quatro jogos da temporada. O início foi estudado, com ritmo travado, e o duelo era morno. O Barça tentava trocar passes, mas foi o Rayo quem chegou mais perto de marcar primeiro. Em lance rápido, Álvaro recebeu lançamento do goleiro e encontrou Ratiu livre. O lateral finalizou à queima-roupa, mas parou em Joan García.
Logo no começo, um detalhe importante marcou o jogo: o VAR da partida apresentou problemas de calibragem e não funcionou corretamente, devido a falhas de comunicação entre o estádio e a central de arbitragem. O recurso não esteve ativo em todo o primeiro tempo e só voltou, de maneira parcial, na reta final do segundo. Esse cenário acabou sendo determinante, especialmente nos lances mais polêmicos, como o pênalti para o Barcelona e os gols anulados do Rayo.
Apesar do favoritismo, até a metade do primeiro tempo era o Rayo quem estava melhor, criando chances e obrigando a defesa do Barça a se desdobrar. Os visitantes não conseguiam articular suas jogadas. Só em bola parada o time catalão levou perigo: após falta sofrida por Pedri no meio de campo, Dani Olmo bateu rasteiro com perigo, mas o goleiro Dimitrievski defendeu firme.
Pouco depois, o jogo ganhou em intensidade. Raphinha disparou em velocidade pela direita, deixou o marcador para trás e, cara a cara com o goleiro, optou por rolar para Ferran Torres. O espanhol, porém, se atrapalhou e perdeu a chance. No contra-ataque imediato, o Rayo avançou pela direita e acionou Palazón, que tentou finalizar, mas parou novamente em Joan García.
A insistência do time da casa não foi suficiente, e o Barcelona aproveitou. Aos 38 minutos, Yamal recebeu dentro da área, driblou a marcação e acabou derrubado. O árbitro assinalou pênalti, sem revisão do VAR, o que gerou forte reclamação dos jogadores e da torcida madrilenha. Com personalidade, o jovem de 18 anos bateu com categoria, como manda o manual: goleiro para um lado e bola para o outro.
Nos acréscimos, o Barça ainda teve ótima oportunidade para ampliar. Yamal avançou pela esquerda, deixou o marcador para trás e acionou Koundé. O lateral finalizou de primeira, obrigando Dimitrievski a espalmar. Na sobra, Dani Olmo chutou forte, mas isolou a bola.
Na volta do intervalo, o Rayo quase empatou logo de cara. García foi lançado no setor ofensivo e cruzou para Palazón, que finalizou de primeira, mas parou novamente no goleiro do Barça. O lance, no entanto, acabou invalidado.
O Barcelona respondeu com boa jogada de Balde, que avançou pelo meio e tocou para Ferran Torres. O atacante ajeitou para Dani Olmo, que bateu de frente para o gol, mas novamente mandou para fora. O jogo manteve o equilíbrio da etapa inicial, com as duas equipes criando chances perigosas. O Rayo, empurrado pela torcida, pressionava alto e chegou a marcar um gol em saída de bola errada do Barça. Díaz aproveitou e finalizou, mas o tento foi anulado.
Pouco depois, a pressão deu resultado. García arriscou chute de fora da área, que desviou e passou perto do ângulo. No escanteio seguinte, a bola atravessou toda a área até sobrar para Pérez. O atacante finalizou forte, a bola bateu no travessão e entrou, empatando a partida em 1 a 1.
O gol inflamou os donos da casa, que seguiram em busca da virada. Palazón comandava os ataques e encontrou De Frutos em profundidade, mas Joan García apareceu gigante e fez defesa milagrosa. Na reta final, o VAR finalmente voltou a funcionar. O Rayo chegou a balançar as redes após cruzamento para a área, mas a arbitragem anulou o lance ao constatar irregularidade. O clima ficou tenso em Vallecas, com reclamações acaloradas da torcida local.
O que vem por aí?
Após o duelo, o Rayo Vallecano terá a parada da Data Fifa para descansar. O time volta a campo no dia 14 de setembro, contra o Osasuna, às 13h30 (de Brasília). O Barcelona também joga no mesmo dia, às 16h, diante do Athletic Bilbao.
✅ FICHA TÉCNICA
Rayo Vallecano 1x1 Barcelona
3ª rodada — La Liga
🗓️ Data e horário: domingo, dia 31 de agosto, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Estadio de Vallecas, em Madrid (ESP)
🥅 Gols: Yamal (BAR 40'/1T), Pérez (RAY 22'/2T)
🟨 Cartões amarelos: Batalla (RAY), López (RAY), Kounde (BAR), Chavarría (RAY)
🟥 Cartões vermelhos: --
🔴 Rayo Vallecano (Técnico: Iñigo Pérez)
Batalla; Chavarría, Luiz Felipe (Óscar Valentin), Lejeune, Ratiu; García (Gumbau), López (Pérez), Pathé Ciss, Palazón (Espino); Díaz; De Frutos (Camello)
🔵 Barcelona (Técnico: Hansi Flick)
Joan García; Koundé, Eric García, Christensen, Balde (Gerard Martin); De Jong, Pedri; Yamal, Dani Olmo (Fermín), Raphinha (Rashford); Ferran Torres (Lewandowski)
