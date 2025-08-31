menu hamburguer
Com polêmica de arbitragem, Barcelona sai na frente, mas cede empate em La Liga

VAR não funcionou por grande parte da partida

Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porRodrigo Fajardo Mendes,
Dia 31/08/2025
18:32
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Barcelona empatou com o Rayo Vallecano por 1 a 1, em jogo válido pela 3ª rodada de La Liga. O confronto aconteceu no Estádio de Vallecas, em Madrid. O placar da partida foi aberto por Yamal, de pênalti, mas, na segunda etapa, Pérez empatou para o time da casa.

Com o resultado, o Barcelona termina a terceira rodada da liga espanhola na 4ª posição, com sete pontos somados. A equipe perde a oportunidade de assumir o topo da tabela. Já o Rayo Vallecano encerra a rodada em 10º lugar, com quatro pontos.

Rayo Vallecano x Barcelona: como foi o jogo?

Buscando a liderança de La Liga, o Barcelona entrou em campo fora de casa com a expectativa de conquistar os três pontos, mas encontrou um Rayo Vallecano determinado, que havia perdido apenas uma vez nos quatro jogos da temporada. O início foi estudado, com ritmo travado, e o duelo era morno. O Barça tentava trocar passes, mas foi o Rayo quem chegou mais perto de marcar primeiro. Em lance rápido, Álvaro recebeu lançamento do goleiro e encontrou Ratiu livre. O lateral finalizou à queima-roupa, mas parou em Joan García.

Logo no começo, um detalhe importante marcou o jogo: o VAR da partida apresentou problemas de calibragem e não funcionou corretamente, devido a falhas de comunicação entre o estádio e a central de arbitragem. O recurso não esteve ativo em todo o primeiro tempo e só voltou, de maneira parcial, na reta final do segundo. Esse cenário acabou sendo determinante, especialmente nos lances mais polêmicos, como o pênalti para o Barcelona e os gols anulados do Rayo.

Apesar do favoritismo, até a metade do primeiro tempo era o Rayo quem estava melhor, criando chances e obrigando a defesa do Barça a se desdobrar. Os visitantes não conseguiam articular suas jogadas. Só em bola parada o time catalão levou perigo: após falta sofrida por Pedri no meio de campo, Dani Olmo bateu rasteiro com perigo, mas o goleiro Dimitrievski defendeu firme.

Pouco depois, o jogo ganhou em intensidade. Raphinha disparou em velocidade pela direita, deixou o marcador para trás e, cara a cara com o goleiro, optou por rolar para Ferran Torres. O espanhol, porém, se atrapalhou e perdeu a chance. No contra-ataque imediato, o Rayo avançou pela direita e acionou Palazón, que tentou finalizar, mas parou novamente em Joan García.

A insistência do time da casa não foi suficiente, e o Barcelona aproveitou. Aos 38 minutos, Yamal recebeu dentro da área, driblou a marcação e acabou derrubado. O árbitro assinalou pênalti, sem revisão do VAR, o que gerou forte reclamação dos jogadores e da torcida madrilenha. Com personalidade, o jovem de 18 anos bateu com categoria, como manda o manual: goleiro para um lado e bola para o outro.

Nos acréscimos, o Barça ainda teve ótima oportunidade para ampliar. Yamal avançou pela esquerda, deixou o marcador para trás e acionou Koundé. O lateral finalizou de primeira, obrigando Dimitrievski a espalmar. Na sobra, Dani Olmo chutou forte, mas isolou a bola.

Jogadores entre Barcelona e Rayo Vallecano em disputa (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)
Jogadores entre Barcelona e Rayo Vallecano em disputa (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

Na volta do intervalo, o Rayo quase empatou logo de cara. García foi lançado no setor ofensivo e cruzou para Palazón, que finalizou de primeira, mas parou novamente no goleiro do Barça. O lance, no entanto, acabou invalidado.

O Barcelona respondeu com boa jogada de Balde, que avançou pelo meio e tocou para Ferran Torres. O atacante ajeitou para Dani Olmo, que bateu de frente para o gol, mas novamente mandou para fora. O jogo manteve o equilíbrio da etapa inicial, com as duas equipes criando chances perigosas. O Rayo, empurrado pela torcida, pressionava alto e chegou a marcar um gol em saída de bola errada do Barça. Díaz aproveitou e finalizou, mas o tento foi anulado.

Pouco depois, a pressão deu resultado. García arriscou chute de fora da área, que desviou e passou perto do ângulo. No escanteio seguinte, a bola atravessou toda a área até sobrar para Pérez. O atacante finalizou forte, a bola bateu no travessão e entrou, empatando a partida em 1 a 1.

O gol inflamou os donos da casa, que seguiram em busca da virada. Palazón comandava os ataques e encontrou De Frutos em profundidade, mas Joan García apareceu gigante e fez defesa milagrosa. Na reta final, o VAR finalmente voltou a funcionar. O Rayo chegou a balançar as redes após cruzamento para a área, mas a arbitragem anulou o lance ao constatar irregularidade. O clima ficou tenso em Vallecas, com reclamações acaloradas da torcida local.

O que vem por aí?

Após o duelo, o Rayo Vallecano terá a parada da Data Fifa para descansar. O time volta a campo no dia 14 de setembro, contra o Osasuna, às 13h30 (de Brasília). O Barcelona também joga no mesmo dia, às 16h, diante do Athletic Bilbao.

✅ FICHA TÉCNICA

Rayo Vallecano 1x1 Barcelona
3ª rodada — La Liga

🗓️ Data e horário: domingo, dia 31 de agosto, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Estadio de Vallecas, em Madrid (ESP)
🥅 Gols: Yamal (BAR 40'/1T), Pérez (RAY 22'/2T)
🟨 Cartões amarelos: Batalla (RAY), López (RAY), Kounde (BAR), Chavarría (RAY)
🟥 Cartões vermelhos: --

🔴 Rayo Vallecano (Técnico: Iñigo Pérez)
Batalla; Chavarría, Luiz Felipe (Óscar Valentin), Lejeune, Ratiu; García (Gumbau), López (Pérez), Pathé Ciss, Palazón (Espino); Díaz; De Frutos (Camello)

🔵 Barcelona (Técnico: Hansi Flick)
Joan García; Koundé, Eric García, Christensen, Balde (Gerard Martin); De Jong, Pedri; Yamal, Dani Olmo (Fermín), Raphinha (Rashford); Ferran Torres (Lewandowski)

