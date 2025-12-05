Ola Aina, lateral-direito do Nottingham Forest, gerou repercussão ao participar do Savage Kids & Agony Aunties, do Channel 4.0, da TV inglesa. Convidado a discutir dilemas pessoais diante de um grupo de crianças e adultos, o jogador mencionou uma situação que envolvia a parceira de um colega de profissão, o que ampliou a circulação do trecho nas redes sociais e provocou novas reações ao longo do dia.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Revelação

Durante a gravação, Aina explicou que mantinha conversas com a namorada de outro atleta. Ele afirmou que a situação passou a se tornar incômoda porque acreditava existir reciprocidade, e ouviu dos participantes do programa a recomendação de lidar com o impasse de maneira direta e transparente.

continua após a publicidade

– Meu dilema é que estou conversando com a namorada de outro jogador. Não posso dizer o nome. Eu gosto mais dela e sei que ela gosta mais de mim também — revelou o jogador do Forest.

Ola Aina em anúncio pelo Nottingham Forest (Foto: Divulgação/Nottingham Forest)

Mudança de posição

Com a repercussão do conteúdo, o defensor divulgou um posicionamento posterior. Ele disse que a dinâmica apresentada no programa não correspondia ao seu cotidiano e afirmou que o material havia sido planejado exclusivamente com fins de entretenimento. Segundo o jogador, nenhum dos elementos exibidos refletia sua vida pessoal ou relacionamentos reais.

continua após a publicidade

– O enredo não reflete minha vida, meus relacionamentos ou qualquer pessoa ligada a mim. Não é baseado na realidade de forma alguma. Entendo que vídeos podem ganhar vida própria, especialmente nas redes sociais, mas espero que as pessoas reconheçam isso pelo que é: apenas conteúdo — iniciou o jogador, que seguiu.

– Tenho orgulho de quem sou dentro e fora de campo, e jamais desrespeitaria alguém dessa forma — concluiu Aina.

Ola Aina no Nottingham Forest

Revelado pelo Chelsea, Ola Aina é jogador do Nottingham Forest desde 2023, após não renovar com o Torino. Pelo clube inglês, o lateral nigeriano soma 62 jogos, com três gols e duas assistências. Na atual temporada, Aina atuou três vezes, todas pela Premier League, mas, por uma lesão na coxa, está fora de ação desde agosto. O jogador tem previsão de retorno apenas em janeiro.

Ola Aina em ação pelo Nottingham Forest (Foto: Divulgação/Nottingham Forest)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial