Hansi Flick manda recado ao elenco do Barcelona: ‘É importante não ter egos’
Após empate em La Liga, treinador criticou a postura dos atletas
Hansi Flick criticou a postura e o desempenho de jogadores do Barcelona após o empate por 1 a 1 com o Rayo Vallecano no último domingo (31), no estádio de Vallecas, pela terceira rodada de La Liga. Apesar das críticas, o time do técnico alemão está invicto nas primeiras rodadas do campeonato espanhol.
A insatisfação do treinador de 60 anos ficou evidente com o empate. Em entrevista coletiva após a partida contra o Rayo, Hansi Flick deixou claro a decepção com o desempenho individual de seus jogadores e espera evolução no futebol da equipe Blaugrana na volta da Data Fifa.
Segundo o jornal “Marca”, Hansi Flick criticou os erros individuais, as chances perdidas e o comportamento de Dani Olmo e Raphinha, que franziram a testa ao serem substituídos. Para o comandante, esta atitude não favorece o sucesso da equipe.
— O mais importante para mim é que, quando a janela de transferências fechar, todos estejam 100% comprometidos. É importante não ter egos; isso acaba com as chances de sucesso. — afirmou Flick
Reforços para o Barcelona
Com o fim da janela de transferências do verão europeu, Hansi Flick pode contar com novas opções para a temporada 25/26. Os atacantes Marcus Rashford, emprestado pelo Manchester United; e Roony Bardghji, adquirido em definitivo junto ao Copenhague, chegam para reforçar o ataque Blaugrana, que somou 102 gols na última temporada de La Liga. Além dos atacantes, o goleiro Joan García foi adquirido em definitivo junto ao Espanyol.
Entretanto, um dos motivos para o descontentamento de Hansi Flick também está associado a saída de jogadores nesta janela de transferência. Ao todo, o Barcelona sofreu seis baixas em seu elenco. Além disso, os rumores da venda de Fermín López ao Chelsea também irritaram o treinador. O meio-campo de 22 anos é uma das promessas mais sólidas do clube catalão. Contudo, o negócio não foi adiante, e o jogador permanece como opção para o comandante alemão.
