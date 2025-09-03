Lenda da Holanda, Van Persie manda recado para Memphis: ‘Parabéns’
Atacante do Corinthians está convocado para jogos contra Polônia e Lituânia
Lenda da Holanda, Robin van Persie mandou um recado para Memphis Depay antes do confronto com a Polônia, nesta quinta-feira (4). O centroavante do Corinthians pode se tornar o maior artilheiro de sua seleção caso marque um gol na partida.
- Recordes existem para serem quebrados. É assim que deve ser, e estou feliz por Memphis, que ele esteja prestes a me ultrapassar como o artilheiro da Holanda. Com duas partidas internacionais pela frente, isso precisa acontecer para ele, e quero parabenizá-lo antecipadamente. Parabéns a Memphis - disse o treinador do Feyenoord, em entrevista à imprensa holandesa.
Tanto Van Persie, quanto Memphis possuem 102 partidas pela Holanda e têm 50 gols marcados cada um, o que exemplifica a semelhança entre a dupla. O atual técnico analisou os números do atacante do Corinthians pela seleção.
- Se você der uma olhada mais de perto, verá que nossos processos na seleção holandesa são semelhantes. Memphis, que conheci nos meus últimos anos, seguiu meu caminho. Ele começou nas pontas da seleção holandesa e, assim que começou a marcar gols, passou para o ataque. Quando você tem permissão para cobrar pênaltis e faltas, aos poucos começa a sentir que pode se tornar o artilheiro da seleção holandesa. Foi o que aconteceu comigo também.
Após o jogo contra a Polônia, a Holanda de Memphis visita a Lituânia, no domingo (7), em busca de uma vaga na Copa do Mundo de 2026. A expectativa é de que o atacante do Corinthians inicie os confrontos como titular na equipe de Ronald Koeman.
Como está a Holanda de Memphis nas Eliminatórias?
Com apenas duas partidas, a Holanda tem 100% de aproveitamento nas Eliminatórias e ocupa a vice-liderança do Grupo G, enquanto a Finlândia ocupa a ponta com sete pontos conquistados. No entanto, a equipe de Memphis pode ultrapassar o rival em caso de uma vitória sobre a Polônia.
