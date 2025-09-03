Bayer Leverkusen pensa em lenda do Real Madrid após demitir Ten Hag
Clube alemão também tem outros três nomes em pauta
O Bayer Leverkusen pensa na contratação de Raúl González para assumir o posto de treinador vago após a demissão de Ten Hag. Segundo o "Mundo Deportivo", a lenda do Real Madrid possui bom relacionamento na Alemanha por conta de seu período no Schalke 04.
Aos 48 anos, Raúl está livre no mercado após deixar o Real Madrid Castilla diante da falta de perspectivas de crescer no clube. A equipe merengue optou pela chegada de Xabi Alonso para assumir o posto de Carlo Ancelotti, e o ex-atacante surge como opção no Bayer Leverkusen.
Outro nome cotado para assumir o comando do Bayer Leverkusen é o de Claudio Giráldez, de acordo com a "ESPN". O espanhol chegou ao Celta em 2023/2024 para livrar a equipe do rebaixamento e conquistou uma vaga na Europa League após uma boa campanha na última temporada da La Liga.
Além dos espanhóis, o Bayer Leverkusen monitora as situações de Marco Rose e Edin Terzic, que possuem vasta experiência no futebol alemão. Ambos estão livres no mercado após suas saídas de RB Leipzig e Dortmund, respectivamente.
Situação do Bayer Leverkusen na Alemanha
Na estreia de Ten Hag, o Bayer Leverkusen conquistou classificação à 2ª fase da Copa da Alemanha, em que enfrentará o Paderborn. No entanto, o clube faz um início ruim na Bundesliga com um empate e uma derrota e ocupando apena a 12ª colocação.
