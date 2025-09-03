menu hamburguer
Futebol Internacional

Bayer Leverkusen pensa em lenda do Real Madrid após demitir Ten Hag

Clube alemão também tem outros três nomes em pauta

Florentino Pérez e Raúl González - Real Madrid
imagem cameraFlorentino Pérez e Raúl na conquista da Uefa Youth League (Foto: Divulgação/Real Madrid)
Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/09/2025
08:44
  Matéria
  • Mais Notícias

O Bayer Leverkusen pensa na contratação de Raúl González para assumir o posto de treinador vago após a demissão de Ten Hag. Segundo o "Mundo Deportivo", a lenda do Real Madrid possui bom relacionamento na Alemanha por conta de seu período no Schalke 04.



➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Aos 48 anos, Raúl está livre no mercado após deixar o Real Madrid Castilla diante da falta de perspectivas de crescer no clube. A equipe merengue optou pela chegada de Xabi Alonso para assumir o posto de Carlo Ancelotti, e o ex-atacante surge como opção no Bayer Leverkusen.

Outro nome cotado para assumir o comando do Bayer Leverkusen é o de Claudio Giráldez, de acordo com a "ESPN". O espanhol chegou ao Celta em 2023/2024 para livrar a equipe do rebaixamento e conquistou uma vaga na Europa League após uma boa campanha na última temporada da La Liga.

Além dos espanhóis, o Bayer Leverkusen monitora as situações de Marco Rose e Edin Terzic, que possuem vasta experiência no futebol alemão. Ambos estão livres no mercado após suas saídas de RB Leipzig e Dortmund, respectivamente.

Situação do Bayer Leverkusen na Alemanha

Na estreia de Ten Hag, o Bayer Leverkusen conquistou classificação à 2ª fase da Copa da Alemanha, em que enfrentará o Paderborn. No entanto, o clube faz um início ruim na Bundesliga com um empate e uma derrota e ocupando apena a 12ª colocação.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

