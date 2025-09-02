LA Galaxy recusa proposta por Gabriel Pec; Vasco poderia ganhar bolada

Revelado pelo Vasco, Gabriel Pec esteve perto de trocar os Estados Unidos pela Europa. Segundo o GE, informação confirmada pelo Lance!, o Los Angeles Galaxy recusou uma proposta de aproximadamente 16 milhões de dólares (cerca de R$ 87,3 milhões) feita pelo Lyon, da França. O Vasco ainda detém 30% dos direitos do atacante.

Pec se consolidou como um dos protagonistas do LA Galaxy e foi peça importante na conquista da MLS em 2025. O bom desempenho despertou o interesse de clubes internacionais, entre eles o Lyon. No entanto, a oferta enviada pelo time francês não avançou, já que os norte-americanos optaram por manter o jogador.

Gabriel Pec em ação pelo LA Galaxy (Foto: Divulgação/LA Galaxy)

Para o Vasco, uma eventual saída poderia render bons valores. Como dono de 30% do passe, o clube carioca lucraria cerca de 4,8 milhões de dólares (cerca de R$ 26 milhões) caso a transferência para a França tivesse sido concretizada.

Essa não foi a primeira proposta recusada pelo Galaxy. Na janela anterior, uma equipe do Catar ofereceu 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 109 milhões), mas novamente a resposta foi negativa.

Gabriel Pec é um dos grandes destaques do LA Galaxy

Gabriel Pec chegou ao LA Galaxy em janeiro de 2024, quando o clube desembolsou 10 milhões de dólares (cerca de R$ 49 milhões na cotação da época) por 70% de seus direitos. Desde então, soma 75 jogos, com 30 gols e 21 assistências, liderando a artilharia da equipe desde sua estreia.

Com companheiros de renome, como Marco Reus, ídolo do Borussia Dortmund, e Riqui Puig, formado em La Masia, base do Barcelona, foi o brasileiro quem assumiu o protagonismo. Na temporada atual, Pec já disputou 34 partidas, sendo titular em 33 delas, com nove gols e duas assistências.

