O desempenho abaixo das expectativas do meia-atacante alemão Florian Wirtz no Liverpool, desde sua contratação no início da temporada, levou o presidente honorário do Bayern de Munique, Uli Hoeness, a criticar publicamente a gestão do clube inglês. Wirtz foi adquirido junto ao Bayer Leverkusen por 116 milhões de libras em uma das maiores transferências da janela.

De acordo com Hoeness, o rendimento insatisfatório do atleta, que ainda não conseguiu deslanchar na equipe, seria resultado de promessas feitas pelo técnico Arne Slot que não foram cumpridas. O dirigente alemão afirmou que Wirtz teria sido ludibriado com garantias de maior destaque e importância no esquema tático.

— Aparentemente, Slot prometeu algo que não está cumprindo. Prometeu que ele receberia a camisa 10 e que um novo time seria construído ao seu redor. Que absurdo! Deram a ele a camisa 7, e o novo time faz de tudo, menos jogar em torno de Florian Wirtz. Sinto muita pena dele — declarou o dirigente, detalhando a suposta quebra de acordo.

Wirtz sofreu críticas por seu início com a camisa do Liverpool (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Hoeness também contrastou a situação atual do jogador nos Reds com seu papel de destaque no clube anterior, o Bayer Leverkusen, onde, segundo o presidente, toda a dinâmica de jogo passava por ele.

— No Leverkusen, todas as bolas passavam por ele. No Liverpool, ele recebe cinco passes por tempo, e se erra dois, recebe uma nota baixa — pontuou o presidente honorário do Bayern, um dos clubes que tentou a contratação de Wirtz.

Em 17 jogos pelo Liverpool na temporada, o meia-atacante soma três assistências e ainda não marcou gols. O próprio jogador reconheceu o momento difícil e a frustração com o início tímido.

Pressão aumenta sobre o jogador

A inconstância nas atuações resultou na perda da titularidade e em diversas críticas. Ex-jogador alemão do Liverpool, Dietmar Hamann alertou que o tempo de Wirtz para justificar o alto investimento estaria se esgotando.

— Florian Wirtz teve oportunidades para mostrar seu valor. Ele teve chances nas últimas seis a oito semanas, período em que a equipe não conseguiu render o esperado desde o início da temporada — disse o ex-jogador em entrevista ao site 'CoinPoker.com'.

Hamann destacou que a fase ruim vivida pelo time, comandado por Arne Slot, seria o momento ideal para Wirtz demonstrar sua capacidade de fazer a diferença e reverter o cenário. Ele citou jogos recentes vencidos pela equipe contra Bournemouth, Newcastle e Burnley, nos quais Wirtz esteve em campo.

— Acho que ele tem até o Natal para mostrar seu valor. Isso não é fácil porque, como eu disse, o time não está funcionando no momento. Se ele não fizer isso até o Natal, tenho quase certeza de que o clube se reunirá com ele para ver o que seria melhor para ambas as partes. Ele ainda poderia sair do Liverpool por empréstimo em janeiro? Sim — considerou Hamann.

Florian Wirtz em ação com a camisa do Liverpool (Foto: Yuichi Yamazaki/AFP)

