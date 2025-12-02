Algoz de Pedro, do Flamengo, nocauteia rival com chute no rosto; veja
Defensor acertou um chute na cabeça do adversário
- Matéria
- Mais Notícias
Santiago Sosa, volante do Racing e personagem central no lance que resultou na fratura do antebraço direito de Pedro, do Flamengo, voltou a se envolver em um episódio de forte impacto físico. Na segunda-feira (1º), durante o empate por 0 a 0 entre Racing e Tigre, pelo Campeonato Argentino, o jogador acertou um chute no rosto do paraguaio Alfio Oviedo e deixou o rival nocauteado em campo.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Lenda do futebol alemão comenta situação de Wirtz no Liverpool: ‘Sinto pena’
Futebol Internacional02/12/2025
- Futebol Internacional
Raphinha joga? Barcelona e Atlético de Madrid divulgam titulares para duelo de La Liga
Futebol Internacional02/12/2025
- Futebol Internacional
Lautaro Martínez sobre técnico da Inter: ‘Me abraça mais do que a minha mulher’
Futebol Internacional02/12/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O lance ocorreu na parte final da prorrogação. Oviedo tentou antecipar a jogada, mas acabou atingido em cheio pelo movimento de Sosa, que levantou demais a perna. O árbitro Andrés Merlo inicialmente aplicou apenas o cartão amarelo, mas como era o segundo, o volante foi expulso. Mesmo com um jogador a menos, o Racing segurou o empate e avançou nos pênaltis à semifinal do campeonato.
A expulsão tirou não só Sosa, mas também Martirena – que também levou vermelho – da próxima fase. Ambos são considerados titulares no esquema de Gustavo Costas e farão falta na semifinal contra o Boca Juniors, marcada para domingo (7), fora de casa.
Relembre o lance com Pedro
Sosa esteve diretamente ligado na lesão que afastou Pedro do Flamengo. No duelo válido pela semifinal da Libertadores, o atacante levou um tronco de Sosa aos três minutos do segundo tempo. Pedro usou o braço para se proteger e em dividida, levou a pior com o volante argentino. Mesmo com dores, o atacante seguiu em campo, até ser substituído aos 26 minutos. Após o duelo, foi constatado que Pedro e lesionou a ulna direita.
Desfalque na final da Libertadores, quando o Flamengo conquistou o tetracampeonato neste sábado (29) após vencer o Palmeiras por 1 a 0 em Lima, no Peru, o atacante Pedro acredita que pode jogar o torneio Intercontinental. Há 10 dias, o jogador rubro-negro sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e está fora dos gramados.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias