menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Algoz de Pedro, do Flamengo, nocauteia rival com chute no rosto; veja

Defensor acertou um chute na cabeça do adversário

6e771dd9-b226-4729-869e-da978b8e27f6_IMG-20250103-WA0000-aspect-ratio-1024-1024
Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 02/12/2025
17:42
Santiago Sosa em ação pelo Racing (Foto: Reprodução/X)
imagem cameraSantiago Sosa em ação pelo Racing (Foto: Reprodução/X)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Santiago Sosa, volante do Racing e personagem central no lance que resultou na fratura do antebraço direito de Pedro, do Flamengo, voltou a se envolver em um episódio de forte impacto físico. Na segunda-feira (1º), durante o empate por 0 a 0 entre Racing e Tigre, pelo Campeonato Argentino, o jogador acertou um chute no rosto do paraguaio Alfio Oviedo e deixou o rival nocauteado em campo.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O lance ocorreu na parte final da prorrogação. Oviedo tentou antecipar a jogada, mas acabou atingido em cheio pelo movimento de Sosa, que levantou demais a perna. O árbitro Andrés Merlo inicialmente aplicou apenas o cartão amarelo, mas como era o segundo, o volante foi expulso. Mesmo com um jogador a menos, o Racing segurou o empate e avançou nos pênaltis à semifinal do campeonato.

continua após a publicidade

A expulsão tirou não só Sosa, mas também Martirena – que também levou vermelho – da próxima fase. Ambos são considerados titulares no esquema de Gustavo Costas e farão falta na semifinal contra o Boca Juniors, marcada para domingo (7), fora de casa.

Relembre o lance com Pedro

Sosa esteve diretamente ligado na lesão que afastou Pedro do Flamengo. No duelo válido pela semifinal da Libertadores, o atacante levou um tronco de Sosa aos três minutos do segundo tempo. Pedro usou o braço para se proteger e em dividida, levou a pior com o volante argentino. Mesmo com dores, o atacante seguiu em campo, até ser substituído aos 26 minutos. Após o duelo, foi constatado que Pedro e lesionou a ulna direita.

continua após a publicidade
Ancelotti disse que não convocou Pedro, do Flamengo, por conta da lesão (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
Ancelotti disse que não convocou Pedro, do Flamengo, por conta da lesão (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

Desfalque na final da Libertadores, quando o Flamengo conquistou o tetracampeonato neste sábado (29) após vencer o Palmeiras por 1 a 0 em Lima, no Peru, o atacante Pedro acredita que pode jogar o torneio Intercontinental. Há 10 dias, o jogador rubro-negro sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e está fora dos gramados.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias