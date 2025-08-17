Após cinco temporadas com a camisa do Vasco, Gabriel Pec optou por iniciar sua primeira experiência internacional nos Estados Unidos, atuando pelo Los Angeles Galaxy. Desde sua chegada ao clube norte-americano, o cria da Colina atravessa o melhor momento individual da carreira, desempenho que mantém desde o ano passado. Na liga, ele compartilha o protagonismo com figuras consagradas do futebol europeu, como o companheiro de ataque Marco Reus e seu maior ídolo, Lionel Messi. Em entrevista ao Lance!, comentou sobre sua relação com ambos. Assista ao vídeo acima!

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Velho conhecido? 👀

— Até que eu joguei contra o Suárez, né? Ainda pelo Vasco, quando ele tava no Grêmio, em 2023. Foi uma emoção muito grande, porque o Suárez, para mim, é um dos melhores centroavantes que há no mundo — comentou Pec.

continua após a publicidade

Luis Suárez com a camisa do Grêmio em 2023 (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

O maior de todos 🐐

— E o Messi, nem se fala. O Messi, para mim, é o melhor jogador do mundo, de todos os tempos, assim, que eu vi. E ter dividido campo com ele, a minha estreia foi contra ele. Confesso que eu tava muito nervoso, assim, né? Tinha acabado de chegar, tava com vergonha ainda, então eu nem consegui encostar nele. Meu sonho era só encostar, apertar a mão dele — revelou o ex-Vasco.

— Mas agora o nosso próximo jogo é lá em Miami, então eu já falei já. A minha esposa, ela fala espanhol, já perguntei, tipo: "Como eu falo que eu quero a camisa dele, que ele, para mim, é o melhor de todos, que eu amo ele". Já tô treinando aqui meu espanhol para poder falar com ele. Porque o Messi, sem dúvidas, é um cara que mudou a geração, né? É o maior de todos os tempos — completou.

continua após a publicidade

Amigos dentro e fora de campo 🤗

— E o Reus também. Divido vestiário com ele todos os dias. E, cara, ele é um cara sensacional, muito legal. Ele me dá várias dicas de finalização, de ataque ao espaço, de posicionamento. Costumo dizer que os grandes jogadores, os craques, assim, que a gente vê, eles são sempre os mais humildes, e são sempre os mais legais, os que sempre querem estar junto, querem fazer evoluir — disse o brasileiro.

— Então, eu fiquei muito feliz porque o Reus realmente é um grande nome, né? A gente só via ele no videogame, e hoje divido campo com ele, vestiário. Ele é um cara super engraçado, só fala bobeira o tempo todo, é risada o tempo todo. Nunca vi ele estressado — confessou Pec.

— Então, muito legal, assim. É uma evolução muito grande que tô tendo, né? Tipo, estando cercado dessas pessoas. Então, eu só tento, cada dia mais, aprender com eles e agradeço a Deus por estar vivendo esse momento — finalizou.

Marco Reus, ídolo do Borussia Dortmund (Foto: Divulgação/Borussia Dortmund)

Campeão e melhor da liga 🏆

No início de 2024, com uma transição tão rápida quanto sua velocidade pelo lado direito do campo, o canhoto desembarcou no Los Angeles Galaxy, da Major League Soccer (MLS), cercado de expectativas. Afinal, foi a transação mais cara da história do clube: 10 milhões de dólares (R$ 49 milhões).

Em novembro do ano passado, Pec foi eleito a contratação do ano da liga, superando Luis Suárez, reconhecimento que antecedeu a consagração na decisão do campeonato. Na final, o Galaxy venceu o New York Red Bulls por 2 a 1 e garantiu o título da MLS. O camisa 11 foi peça fundamental na campanha vitoriosa e terminou a temporada como o líder em participações em gols: 34 no total, com 19 gols marcados e 15 assistências — superando até mesmo Lionel Messi. A conquista coroou uma estreia marcante do brasileiro nos Estados Unidos.

📊 Números de Gabriel Pec no LA Galaxy:

🧮 70 jogos (67 como titular)

⚽ 29 gols

🅰️ 16 assistências

⏱ 133 minutos para participar de um gol

🧠 1.3 passes decisivos por jogo

🎯 3.7 finalizações por jogo (1.6 no gol)

🌀 2.2 dribles certos por jogo

🦶 1.1 desarmes por jogo

🔄 4.1 bolas recuperadas por jogo

📉 43% de eficiência nos duelos

🤕 1.5 faltas sofridas por jogo

📈 Nota Sofascore: 7.50

➡️ Siga @sofascorebr_oficial ou baixe o app no link da BIO para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

➡️ EXCLUSIVO: Ex-Vasco, Gabriel Pec revela próximo passo da carreira

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.