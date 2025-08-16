Após cinco temporadas com a camisa do Vasco, Gabriel Pec optou por iniciar sua primeira experiência internacional nos Estados Unidos, atuando pelo Los Angeles Galaxy. Desde sua chegada ao clube norte-americano, o cria da Colina atravessa o melhor momento individual da carreira, desempenho que mantém desde o ano passado. Apesar do sucesso atual, ele segue almejando desafios ainda maiores. Em entrevista ao Lance!, o atacante revelou um sonho inusitado relacionado à sua trajetória no futebol. Assista ao vídeo acima!

Campeão e melhor da liga 🏆

No início de 2024, com uma transição tão rápida quanto sua velocidade pelo lado direito do campo, o canhoto desembarcou no Los Angeles Galaxy, da Major League Soccer (MLS), cercado de expectativas. Afinal, foi a transação mais cara da história do clube: 10 milhões de dólares (R$ 49 milhões).

Em novembro do ano passado, Pec foi eleito a contratação do ano da liga, superando Luis Suárez, reconhecimento que antecedeu a consagração na decisão do campeonato. Na final, o Galaxy venceu o New York Red Bulls por 2 a 1 e garantiu o título da MLS. O camisa 11 foi peça fundamental na campanha vitoriosa e terminou a temporada como o líder em participações em gols: 34 no total, com 19 gols marcados e 15 assistências — superando até mesmo Lionel Messi. A conquista coroou uma estreia marcante do brasileiro nos Estados Unidos.

📊 Números de Gabriel Pec no LA Galaxy:

🧮 70 jogos (67 como titular)

⚽ 29 gols

🅰️ 16 assistências

⏱ 133 minutos para participar de um gol

🧠 1.3 passes decisivos por jogo

🎯 3.7 finalizações por jogo (1.6 no gol)

🌀 2.2 dribles certos por jogo

🦶 1.1 desarmes por jogo

🔄 4.1 bolas recuperadas por jogo

📉 43% de eficiência nos duelos

🤕 1.5 faltas sofridas por jogo

📈 Nota Sofascore: 7.50

Destino definido? 🔴

Aos 24 anos, o bom desempenho no Galaxy e a juventude credenciam Gabriel como um nome em potencial para alcançar o estrelato no futebol europeu em um futuro próximo. Embora esteja aberto a qualquer oportunidade no Velho Continente, o jogador revelou, pela primeira vez publicamente, uma preferência pessoal: defender o vermelho do Liverpool, pisar em Anfield e sentir o apoio de uma das torcidas mais apaixonadas da Inglaterra. De preferência, dividindo o ataque com Mohamed Salah, ídolo dos Reds.

— Eu sou muito pé no chão e eu entendo o nível que tô evoluindo e aonde posso chegar depois daqui, aí no próximo nível, da onde posso chegar depois desse outro clube. Mas vou falar num sonho top assim: acho que um desejo muito grande que tenho no meu coração é de chegar um dia no Liverpool — disse Pec.

— Eu não sei por quê, mas peguei um carinho muito grande pelo Liverpool. E, tipo, ver o Salah também, que é um cara que eu me inspiro assim no futebol, e ver a leveza com que ele joga no Liverpool. A torcida e o estádio. Eu criei um carinho muito grande pelo Liverpool, uma vontade muito grande de um dia, se Deus quiser, poder vestir a camisa do Liverpool — finalizou o atacante.

