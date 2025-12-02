Brasileiro mais goleador da temporada na Europa, André Clóvis vive um momento raro no futebol português. O atacante soma 15 gols em 15 partidas, lidera a artilharia da Liga Portugal 2 e impulsiona o Académico de Viseu à zona de promoção. No último sábado (29), ele voltou a ser decisivo ao abrir caminho na vitória por 2 a 0 sobre o Penafiel, resultado que colocou a equipe na 3ª posição, atrás apenas de Sporting B e Marítimo.

A regularidade do camisa 33 impressiona: são 12 gols na liga e outros três na Taça de Portugal, números que o colocam no topo entre os brasileiros em atividade nas principais competições europeias. Segundo levantamento que considera atletas das duas primeiras divisões de Inglaterra, Espanha, Portugal, Alemanha, Itália e França, Clóvis lidera com folga. Ele tem média de um gol a cada 83 minutos, superando nomes como Igor Thiago (Brentford), Guilherme Schettine (Moreirense), Clayton Silva (Rio Ave), Richarlison (Tottenham) e Vini Jr (Real Madrid).

André Clovis recebe reconhecimento em Portugal

A fase foi reconhecida oficialmente no início de novembro, quando o atacante recebeu o prêmio de Jogador do Mês da Liga Portugal 2. Em discurso, Clóvis destacou o momento e celebrou o impacto coletivo do Académico

– É um momento de grande felicidade, que todo atacante sonha em viver. Tenho muito a agradecer aos meus companheiros e a todo o staff do Académico, que me ajudam diariamente. Os prêmios são resultado de muito trabalho e por isso é só continuar. Quero desfrutar deste momento e dedicar o prêmio a todas as pessoas do Académico, ao meu irmão e à minha família. Toda honra e glória a Deus. Estou muito feliz e realizado com a fase individual e firme no grande objetivo, que é traduzir essa campanha no acesso à primeira divisão – disse o jogador.

Aos 28 anos, Clóvis já acumula uma trajetória sólida em Portugal. Natural de São Paulo, chegou ao país ainda aos 19, emprestado pelo Internacional. No Brasil, passou por Guaratinguetá-SP e foi destaque nas categorias de base do Colorado antes de partir para a Europa. No futebol lusitano, vestiu as camisas de Portimonense, Leixões e Estoril Praia até se transferir ao Académico de Viseu em 2022/23. Na primeira temporada pelo clube, marcou 28 gols e se tornou o maior artilheiro da Liga Portugal 2 no século XXI.

O desempenho atual reafirma essa curva ascendente. Com o Académico instalado na zona de promoção e dependendo apenas de si para manter a disputa pelo acesso, Clóvis aparece novamente como referência técnica e principal solução ofensiva. Sua consistência, aliada à crescente visibilidade dentro e fora de Portugal, reforça o peso de sua temporada no cenário europeu.

O próximo compromisso do Académico será no domingo (7), diante do Feirense, pela 13ª rodada da Liga Portugal 2. A equipe tenta manter o embalo, enquanto André Clóvis busca ampliar uma campanha que já o coloca entre os nomes mais produtivos do continente.

