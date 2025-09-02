menu hamburguer
Futebol Internacional

Alisson revela bastidores de golaço do Liverpool na Premier League

Brasileiro comentou sobre brincadeira com Szoboszlai, autor do gol da vitória

Alisson em ação pelo Liverpool na Champions League
imagem cameraAlisson em ação pelo Liverpool na Champions League (Foto: Reprodução/Liverpool)
Avatar
João Gabriel Nicolli
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/09/2025
13:37
  • Matéria
  • Matéria

O golaço de Dominik Szoboszlai foi assunto na entrevista do goleiro Alisson após a vitória do Liverpool sobre o Arsenal por 1 a 0 no último domingo (31). Com o triunfo em Anfield, os Reds assumiram liderança da Premier League antes da pausa da data Fifa.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Após a partida, o brasileiro revelou à ESPN que brincou com o meio-campista sobre a ausência de gols de falta pelo Liverpool, visto que o atleta tem acumulado gols em cobranças de falta pela seleção da Hungria.

— A batida de Szoboszlai é aquela ali mesmo. Se buscar, vão achar uns cinco gols dele de falta. Ele já tinha feito pela seleção, algo que até já brinquei com ele: "Po, só faz gol assim na seleção, e aqui não vai fazer nenhum para nós?" — Afirmou Alisson.

Szoboszlai - Liverpool x Arsenal
Szoboszlai bate falta com perfeição para dar a vitória ao Liverpool sobre o Arsenal, pela Premier League (Foto: Darren Staples/AFP)

Apesar da distância para o gol, Alisson, ao ver a posição da falta, soube que Szoboszlai poderia colocar o Liverpool em vantagem no confronto, que estava empatado até os 38 minutos da etapa final.

— Se pegarem os vídeos, vão ter muitos gols parecidos, com a bola até batendo na trave e entrando. Foi uma excelente cobrança. Quando teve a falta dali a gente já o conhecia e sabia que ele poderia fazer algo especial. Fez um golaço e nos deu a vitória, — completou o goleiro brasileiro.

🌌 Próximos jogos

Agora, Alisson e Szoboszlai vão representar suas respectivas seleções nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O goleiro tem compromisso com a Seleção Brasileira na próxima quinta-feira (4), às 21h30 (de Brasília) no Maracanã; Já o meio-campista está convocado para a seleção da Hungria, que enfrenta a Irlanda no sábado (6). Szoboszlai e Alisson retornam ao Liverpool para o confronto contra o Burlney, fora de casa, no dia 14 de setembro, pela Premier League.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

