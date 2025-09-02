Alisson revela bastidores de golaço do Liverpool na Premier League
Brasileiro comentou sobre brincadeira com Szoboszlai, autor do gol da vitória
O golaço de Dominik Szoboszlai foi assunto na entrevista do goleiro Alisson após a vitória do Liverpool sobre o Arsenal por 1 a 0 no último domingo (31). Com o triunfo em Anfield, os Reds assumiram liderança da Premier League antes da pausa da data Fifa.
Após a partida, o brasileiro revelou à ESPN que brincou com o meio-campista sobre a ausência de gols de falta pelo Liverpool, visto que o atleta tem acumulado gols em cobranças de falta pela seleção da Hungria.
— A batida de Szoboszlai é aquela ali mesmo. Se buscar, vão achar uns cinco gols dele de falta. Ele já tinha feito pela seleção, algo que até já brinquei com ele: "Po, só faz gol assim na seleção, e aqui não vai fazer nenhum para nós?" — Afirmou Alisson.
Apesar da distância para o gol, Alisson, ao ver a posição da falta, soube que Szoboszlai poderia colocar o Liverpool em vantagem no confronto, que estava empatado até os 38 minutos da etapa final.
— Se pegarem os vídeos, vão ter muitos gols parecidos, com a bola até batendo na trave e entrando. Foi uma excelente cobrança. Quando teve a falta dali a gente já o conhecia e sabia que ele poderia fazer algo especial. Fez um golaço e nos deu a vitória, — completou o goleiro brasileiro.
Sit back and enjoy every angle of THAT Dominik Szoboszlai free-kick 😮💨 pic.twitter.com/XadhY8wuB9— Premier League (@premierleague) August 31, 2025
🌌 Próximos jogos
Agora, Alisson e Szoboszlai vão representar suas respectivas seleções nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O goleiro tem compromisso com a Seleção Brasileira na próxima quinta-feira (4), às 21h30 (de Brasília) no Maracanã; Já o meio-campista está convocado para a seleção da Hungria, que enfrenta a Irlanda no sábado (6). Szoboszlai e Alisson retornam ao Liverpool para o confronto contra o Burlney, fora de casa, no dia 14 de setembro, pela Premier League.
