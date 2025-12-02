Jogadores de equipe francesa são agredidos por torcedores após má fase
OGC Nice acumula seis derrotas consecutivas
A derrota do OGC Nice para o Lorient, pela 14ª rodada da Ligue 1, gerou uma crise que ultrapassou o campo e atingiu níveis alarmantes. No retorno da delegação ao CT, Terem Moffi e Jérémie Boga foram violentamente agredidos por torcedores da própria equipe. Segundo a RMC Sport, os atacantes sofreram socos, chutes, cusparadas e insultos raciais.
O ambiente no clube já era tenso em razão da sequência de seis derrotas seguidas. Cerca de 400 ultras compareceram ao CT para protestar, mas a manifestação rapidamente se transformou em ataque. No desembarque da delegação, atletas mais experientes tentaram conversar com o grupo, enquanto Moffi e Boga passaram a ser os principais alvos.
Jogadores agredidos registram queixa e recebem licença médica
A agressividade dos torcedores ficou evidente nos relatos colhidos pela imprensa francesa, como a RMC Sports e ESPN. Moffi teve o boné arrancado, foi puxado pelos cabelos e levou vários golpes, alguns na virilha. Boga foi atingido na cabeça, no peito e também na virilha, sendo socorrido pelo goleiro Yehvann Diouf, que o ajudou a escapar. O diretor esportivo Florian Maurice também precisou ser escoltado após ser hostilizado.
As razões para que os dois jogadores fossem especificamente cobrados vão além do desempenho coletivo. Boga foi criticado por ter distribuído ingressos a familiares torcedores do Olympique de Marseille antes da derrota por 5 a 1 – episódio que irritou parte da torcida. Já Moffi passou a ser questionado após viralizar um vídeo em que aparecia rindo ao lado de Loïc Féry, presidente do Lorient, seu ex-clube, depois do revés por 3 a 1.
Durante o tumulto, dois torcedores chegaram a invadir o ônibus da delegação, e vários jogadores relataram ter sido empurrados e agarrados pelas camisas. A situação só foi controlada após intervenção da segurança, mas o clima permaneceu de medo. No dia seguinte, Moffi recebeu licença médica de sete dias, enquanto Boga foi liberado por pelo menos cinco. A dupla não deve atuar contra o Angers, pela 15ª rodada da Ligue 1.
O Nice divulgou comunicado classificando os ataques como "inaceitáveis" e manifestando apoio total aos funcionários agredidos. Internamente, o episódio aumentou a sensação de insegurança. De acordo com a ESPN, jogadores relataram estar "assustados" e criticaram a falta de proteção no momento da chegada ao CT. Em meio ao caos, o Nice ocupa a 10ª posição da Ligue 1, com 17 pontos, e segue sem pontuar na Liga Europa após cinco jogos.
