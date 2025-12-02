A derrota do OGC Nice para o Lorient, pela 14ª rodada da Ligue 1, gerou uma crise que ultrapassou o campo e atingiu níveis alarmantes. No retorno da delegação ao CT, Terem Moffi e Jérémie Boga foram violentamente agredidos por torcedores da própria equipe. Segundo a RMC Sport, os atacantes sofreram socos, chutes, cusparadas e insultos raciais.

O ambiente no clube já era tenso em razão da sequência de seis derrotas seguidas. Cerca de 400 ultras compareceram ao CT para protestar, mas a manifestação rapidamente se transformou em ataque. No desembarque da delegação, atletas mais experientes tentaram conversar com o grupo, enquanto Moffi e Boga passaram a ser os principais alvos.

Jogadores agredidos registram queixa e recebem licença médica

A agressividade dos torcedores ficou evidente nos relatos colhidos pela imprensa francesa, como a RMC Sports e ESPN. Moffi teve o boné arrancado, foi puxado pelos cabelos e levou vários golpes, alguns na virilha. Boga foi atingido na cabeça, no peito e também na virilha, sendo socorrido pelo goleiro Yehvann Diouf, que o ajudou a escapar. O diretor esportivo Florian Maurice também precisou ser escoltado após ser hostilizado.

Jérémie Boga e Terem Moffi, em ação pelo Nice (Foto: Reprodução/X)

As razões para que os dois jogadores fossem especificamente cobrados vão além do desempenho coletivo. Boga foi criticado por ter distribuído ingressos a familiares torcedores do Olympique de Marseille antes da derrota por 5 a 1 – episódio que irritou parte da torcida. Já Moffi passou a ser questionado após viralizar um vídeo em que aparecia rindo ao lado de Loïc Féry, presidente do Lorient, seu ex-clube, depois do revés por 3 a 1.

Durante o tumulto, dois torcedores chegaram a invadir o ônibus da delegação, e vários jogadores relataram ter sido empurrados e agarrados pelas camisas. A situação só foi controlada após intervenção da segurança, mas o clima permaneceu de medo. No dia seguinte, Moffi recebeu licença médica de sete dias, enquanto Boga foi liberado por pelo menos cinco. A dupla não deve atuar contra o Angers, pela 15ª rodada da Ligue 1.

O Nice divulgou comunicado classificando os ataques como "inaceitáveis" e manifestando apoio total aos funcionários agredidos. Internamente, o episódio aumentou a sensação de insegurança. De acordo com a ESPN, jogadores relataram estar "assustados" e criticaram a falta de proteção no momento da chegada ao CT. Em meio ao caos, o Nice ocupa a 10ª posição da Ligue 1, com 17 pontos, e segue sem pontuar na Liga Europa após cinco jogos.

