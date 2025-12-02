menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Lautaro Martínez sobre técnico da Inter: 'Me abraça mais do que a minha mulher'

Atacante argentino negou que há algum tipo de desentendimento Chivu

joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/12/2025
16:26
Lautaro Martínez comemora gol pela Inter de Milão
imagem cameraLautaro Martínez comemora gol pela Inter de Milão (Foto: Isabella BONOTTO / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Lautaro Martínez negou qualquer desentendimento com Cristian Chivu após ser questionado sobre as recentes substituições na Inter de Milão. O atacante abordou o tema durante a Gran Galà del Calcio AIC, evento organizado pela Associação de Futebolistas Italianos e que teve sua 15ª edição realizada nesta segunda-feira (1), em Milão. A discussão pública sobre a relação entre ambos havia ganhado força nas últimas semanas, sobretudo depois das mudanças feitas pelo treinador em jogos recentes.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Antes de responder diretamente sobre o assunto, Lautaro reforçou que mantém diálogo frequente com Chivu e que a convivência no dia a dia segue positiva. O atacante foi eleito um dos três melhores da posição na temporada 2024/25 do Campeonato Italiano, o que ampliou a atenção sobre sua relação com o técnico romeno, contratado antes da Copa do Mundo de Clubes disputada em junho.

continua após a publicidade

— Está tudo ótimo, falamos todos os dias e ele está constantemente a nos abraçar, talvez até demais. Recebo mais abraços dele do que da minha mulher, mas essa é a forma dele de trabalhar. É agradável, porque ele foi jogador neste vestiário e entende tudo — afirmou o atacante, em entrevista à Sky Sports, usando o bom humor para afastar qualquer rumor.

Cristian Chivu é treinador da Inter de Milão (Foto: Isabella BONOTTO / AFP)
Cristian Chivu é treinador da Inter de Milão (Foto: Isabella BONOTTO / AFP)

Grande forma

A boa fase de Lautaro também foi tema da premiação. No último sábado, o argentino marcou dois gols na vitória por 2 a 0 sobre o Pisa, resultado que ampliou sua influência no ataque da Inter. O camisa 10 destacou que a chegada de Chivu trouxe mudanças importantes à equipe e que a relação entre elenco e comissão técnica tem sido decisiva na temporada.

continua após a publicidade

— Precisávamos de um treinador como ele, porque nos dá liberdade, confiança e nos diz que temos de mostrar todas as nossas qualidades em campo. Estou feliz com a forma como o seu período no Inter começou — completou Lautaro.

Lautaro Martínez comemora gol pela Inter de Milão (Foto: Isabella BONOTTO / AFP)
Lautaro Martínez comemora gol pela Inter de Milão (Foto: Isabella BONOTTO / AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias