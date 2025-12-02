Lautaro Martínez sobre técnico da Inter: 'Me abraça mais do que a minha mulher'
Atacante argentino negou que há algum tipo de desentendimento Chivu
Lautaro Martínez negou qualquer desentendimento com Cristian Chivu após ser questionado sobre as recentes substituições na Inter de Milão. O atacante abordou o tema durante a Gran Galà del Calcio AIC, evento organizado pela Associação de Futebolistas Italianos e que teve sua 15ª edição realizada nesta segunda-feira (1), em Milão. A discussão pública sobre a relação entre ambos havia ganhado força nas últimas semanas, sobretudo depois das mudanças feitas pelo treinador em jogos recentes.
Antes de responder diretamente sobre o assunto, Lautaro reforçou que mantém diálogo frequente com Chivu e que a convivência no dia a dia segue positiva. O atacante foi eleito um dos três melhores da posição na temporada 2024/25 do Campeonato Italiano, o que ampliou a atenção sobre sua relação com o técnico romeno, contratado antes da Copa do Mundo de Clubes disputada em junho.
— Está tudo ótimo, falamos todos os dias e ele está constantemente a nos abraçar, talvez até demais. Recebo mais abraços dele do que da minha mulher, mas essa é a forma dele de trabalhar. É agradável, porque ele foi jogador neste vestiário e entende tudo — afirmou o atacante, em entrevista à Sky Sports, usando o bom humor para afastar qualquer rumor.
Grande forma
A boa fase de Lautaro também foi tema da premiação. No último sábado, o argentino marcou dois gols na vitória por 2 a 0 sobre o Pisa, resultado que ampliou sua influência no ataque da Inter. O camisa 10 destacou que a chegada de Chivu trouxe mudanças importantes à equipe e que a relação entre elenco e comissão técnica tem sido decisiva na temporada.
— Precisávamos de um treinador como ele, porque nos dá liberdade, confiança e nos diz que temos de mostrar todas as nossas qualidades em campo. Estou feliz com a forma como o seu período no Inter começou — completou Lautaro.
