Raphinha joga? Barcelona e Atlético de Madrid divulgam titulares para duelo de La Liga
Equipes se enfrentam pela 19ª rodada de La Liga
- Matéria
- Mais Notícias
Nesta terça-feira (2), acontece um clássico espanhol na 19ª rodada de La Liga. Em confronto direto pela liderança, Barcelona e Atlético de Madrid farão um grande duelo que promete clima tenso e competitivo no ar. Para o embate, ambas as equipes irão com força máxima, e com isso, Raphinha volta ao time principal, sendo titular pela 2ª vez consecutiva e se recuperando de vez da lesão. Veja as escalações:
Relacionadas
- Futebol Internacional
Lautaro Martínez sobre técnico da Inter: ‘Me abraça mais do que a minha mulher’
Futebol Internacional02/12/2025
- Futebol Internacional
Brasileiro com mais gols na temporada europeia vive fase mágica em Portugal
Futebol Internacional02/12/2025
- Futebol Internacional
Ex-Bragantino revela bastidores de vitória sobre clube de Firmino e Claudinho
Futebol Internacional02/12/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Veja a escalação do Barcelona🔵🔴
A grande novidade para o time do Barcelona é a escalação do trio de ataque Yamal-Lewandowski-Raphinha. O brasileiro volta ao time titular após recuperação de uma lesão e fará parte da trindade que será a âncora ofensiva do ataque culé mais uma vez, que deu certo na última partida contra o Alavés. Além disso, Pedri volta à equipe titular após se recuperar de lesão e sair de suspensão. De Jong, Ronald Araújo, Gavi e Fermín López são desfalques por lesão.
⚽ GOL: Joan Garcia
⚽ LE: Balde
⚽ ZAG: Cubarsí
⚽ ZAG: Gerard Martín
⚽ LD: Koundé
⚽ MEI: Pedri
⚽ MEI: Eric García
⚽ MEI: Dani Olmo
⚽ ATA: Yamal
⚽ ATA: Lewandowski
⚽ ATA: Raphinha
Veja a escalação do Atlético de Madrid🔴⚪
O Atlético de Madrid também vem com força máxima para o confronto. A equipe não terá muitos desfalques e vive em grande fase na temporada, vencendo sete confrontos seguidos, o que fez a equipe decolar para a 4ª posição após um começo irregular.
⚽ GOL: Oblak
⚽ LTD: Molina
⚽ ZAG: Giménez
⚽ ZAG: Lenglet
⚽ LTE: Hancko
⚽ MEI: Johnny Cardoso
⚽ MEI: Pablo Barríos
⚽ MEI: Baena
⚽ ATA: Simeone
⚽ ATA: Nico González
⚽ ATA: Julian Álvarez
Onde assistir o duelo entre Barcelona x Atlético de Madrid?
Barcelona e Atlético de Madrid se enfrentam nesta terça-feira (2), às 17h (de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona, em partida adiantada da 19ª rodada de La Liga 2025/26. O duelo terá transmissão ao vivo pela ESPN (canal fechado) e pelo Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir na Disney+
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias