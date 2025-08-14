EXCLUSIVO: Ex-Vasco, Gabriel Pec revela próximo passo da carreira

Gabriel Pec é um entre milhões de brasileiros que sonham em se tornar jogadores de futebol, mas integra o seleto grupo que conseguiu transformar esse desejo em realidade. Sua trajetória é admirável: defendeu o clube do coração e construiu uma forte identificação com a torcida ao representá-la em campo; depois conquistou um título nacional com o maior time do país e se firmou como um dos principais nomes da liga — tudo isso aos 24 anos.

continua após a publicidade

Porém, sua ambição vai além, já ele não pretende parar por aqui. Em entrevista ao Lance!, o jogador passou por toda a sua estrada e mencionou os próximos objetivos da carreira. Assista o vídeo acima:

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Cria da Colina 💢

Na base, Pec consolidou-se como uma das principais promessas da história recente do Vasco. Promovido ao elenco profissional em 2019, aos 18 anos, o atacante deu início a uma trajetória de cinco temporadas no clube que o formou desde os oito anos.

Durante esse período, o ponta-direita esteve diretamente envolvido nos altos e baixos vivenciados pelo Cruz-Maltino — desde campanhas na Série B até golaços em clássicos. Em campo, assumiu o peso de representar milhões de torcedores, sendo um deles nos gramados.

continua após a publicidade

Apesar da pouca idade, ficou marcado na memória dos torcedores, especialmente após a temporada de 2023, considerada a mais impactante de sua carreira no futebol brasileiro. Mais do que realizar o sonho de jogar no Vasco, ele construiu uma trajetória pautada pelo comprometimento e uma notável evolução técnica.

Carinho com o Vasco 💘

— O Vasco sempre vai estar no meu coração. Eu não perco um jogo, assinei todos os canais para poder ver os jogos. Quando não passa em um canal que tenho, eu tento ver alguma live para poder assistir aos jogos. Falo ainda com o Vegetti, falo com a galera lá: Léo Jardim, Jair também é muito amigo meu, PH, então a galera que mais tava lá em 2023. Eu fui no CT e fui muito bem recebido. O Vasco é como se fosse minha casa, né? Chego lá e vejo os funcionários, os atletas, então fico muito feliz. De vez em quando, ainda falo com o Vegetti, peço para ele fazer gol para mim. A gente brinca e tem um carinho muito grande.

Voltaria um dia? 👀

— Em uma volta para o Brasil, como o Coutinho, ser recebido assim de braços abertos para um lugar que me formou como jogador e ser humano seria especial demais.

Gabriel Pec com a camisa do Vasco, em 2023 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

American dream? ✨

No início de 2024, Pec deu início a um novo capítulo profissional: sua primeira experiência internacional. Com uma transição tão rápida quanto sua velocidade pelo lado direito do campo, o canhoto desembarcou no Los Angeles Galaxy, da Major League Soccer (MLS), cercado de expectativas. Afinal, foi a contratação mais cara da história do clube: 10 milhões de dólares (R$ 49 milhões).

Em novembro do ano passado, Pec foi eleito a contratação do ano da liga, reconhecimento que antecedeu a consagração na decisão do campeonato. Na final, o Galaxy venceu o New York Red Bulls por 2 a 1 e garantiu o título da MLS. O camisa 11 foi peça fundamental na campanha vitoriosa e terminou a temporada como o líder em participações em gols: 34 no total, com 19 gols marcados e 15 assistências — superando até mesmo Lionel Messi. A conquista coroou uma estreia marcante do brasileiro nos Estados Unidos.

Adaptação aos Estados Unidos 📍

— Esse ano (2025) já estou mais adaptado do que ano passado. Ano passado foi um ano incrível, minha primeira saída do Brasil. Eu tava bem ansioso, nervoso, porque sabia que eu teria que mostrar meu futebol fora do país, fora da minha casa, que foi o Vasco durante muito tempo. A gente foi campeão, eu pude fazer um ano incrível e fez com que eu me adaptasse rápido. Quando as coisas vão boas em campo, fica mais fácil. Estou muito feliz de tudo que aconteceu na minha vida desde a minha saída do Brasil até hoje.

Sucesso precoce ⚽

— No futebol, para o jogador, o mais importante é confiança. Então, quando o jogador está com confiança, ele pode pegar a bola lá atrás que ele vai ter confiança de driblar, passar e chutar para o gol. E eu acho que foi isso que aconteceu comigo e com meus companheiros. Nosso time foi encaixando cada vez mais do meio para frente e fomos coroados com o título merecidamente.

Gabriel Pec com a camisa do Los Angeles Galaxy, em 2024 (Foto: Divulgação/LA Galaxy)

E agora? 🤔

A carreira de Pec reflete um processo evolutivo guiado por paciência e inteligência. Sem queimar etapas, ele saiu do Vasco para construir, passo a passo, uma trajetória sólida até alcançar o estrelato no Galaxy.

Agora, Gabriel projeta voos ainda mais altos em sua carreira e almeja um sonho comum entre os grandes nomes do futebol moderno: disputar a Champions League pelos principais clubes do mundo e defender a Seleção Brasileira em uma Copa do Mundo. Ciente dos desafios, o vascaíno acredita que tudo é possível e garante que seguirá trabalhando intensamente para que esses objetivos se concretizem o mais rápido possível.

— Estou aqui no Galaxy e estou indo bem, mas, se acontecer algo, tudo bem também, no tempo de Deus. […] Hoje, sim, eu sonho — e meu objetivo é ir pra Europa, jogar uma Champions League e buscar, sim, a Seleção Brasileira. Por que não? E buscar jogar uma Copa do Mundo, e eu tenho isso guardado no meu coração — disse Gabriel, sobre seus próximos objetivos.

— Estou mudando minha postura com treinamento, com alimentação, com foco, porque eu tenho, sim, uma projeção de ir agora para a Europa e poder me firmar na Europa, para poder ser reconhecido, para poder chegar na Seleção Brasileira, jogar a Champions League, realizar esses meus sonhos. E claro, depois, uma volta para o Brasil, para o meu país de origem, que eu também gosto muito. O Brasileirão, eu acho um dos campeonatos mais incríveis e mais legais que tem no mundo hoje — finalizou o atacante.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.