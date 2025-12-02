Ex-Bragantino revela bastidores de vitória sobre clube de Firmino e Claudinho

O volante Jadsom, ex-Bragantino, vive grande momento no Al-Wahda, dos Emirados Árabes, e revelou bastidores da vitória por 3 a 1 sobre o Al-Sadd, do Catar, pela Champions League Asiática. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o jogador comentou sobre o reencontro com Claudinho, seu ex-companheiro, e a primeira vez frente a frente com Roberto Firmino.

— Claudinho é um grande amigo meu e resenha. Ele me deu toda ajuda quando eu cheguei no RB Bragantino, e é um cara sensacional, um cara que eu sou muito fã. A gente pôde trocar camisa ali no finalzinho do jogo. Com o Firmino, estava com um pouco de vergonha (risos) por toda carreira que ele fez e o jogador que ele se tornou. Mas é um cara muito humilde, me cumprimentou e deu moral. Trocamos uma resenha rápida — disse Jadsom.

Titular absoluto do Al-Wahda, Jadsom se consolidou como uma das referências táticas da equipe. Ao Lance!, o meio-campista de 24 anos destacou a relação próxima com Claudinho e as conversas no gramado.

— Eu e Claudinho resenhamos um pouco mais até porque jogamos juntos. Falamos de Campeonato Brasileiro, do Bragantino, de tudo. É um cara sensacional. Marcar ele foi um desafio grande, porque conheço a qualidade do Claudinho. Passei alguns detalhes para o treinador e sabíamos da dificuldade de jogar contra o Al-Sadd.

— (No Al-Sadd) não tem só o Claudinho, como tem o Afif, o Firmino que é um grande jogador, o Guilherme e o Otávio que são outros brasileiros… Então é um grande clube. A gente sabia que tínhamos um desafio, mas para eles também seria muito difícil porque a gente vem de uma consistência muito boa. Viemos de 33 jogos sem perder, com a nossa torcida que vem sempre nos apoiando dentro de casa. Fiquei feliz por ele ter marcado o gol, mas fiquei muito mais feliz por termos saído com a vitória. Foi um grande jogo — finalizou.

Com os três pontos, o Al-Wahda subiu para a vice-liderança da Champions da Ásia, atrás apenas do estrelado Al-Hilal. Ao lado de Jadsom, Dusan Tadic e Caio Canedo lideraram a vitória do clube emiradense pelo Grupo A da fase de liga.

Time do Al-Wahda reunido antes de duelo contra o Al-Sadd de Roberto Firmino e Claudinho na Champions League Asiática (Foto: Reprodução/Aseem Khan)

Al-Wahda, de Jadsom, vive grande momento no futebol asiático

Não é só na Liga dos Campeões que o Al-Wahda tem uma temporada de destaque. No Campeonato Emiradense, o clube ocupa a segunda colocação, com 18 pontos (cinco vitórias, três empates e nenhuma derrota), demonstrando um alto poder de fogo com 15 gols marcados e consistência defensiva, com apenas 6 sofridos.

Desde o início de 2025/26, o Al-Wahda mantém uma invencibilidade de 34 jogos sem perder em todas as competições. Sob o comando do técnico português José Morais, a equipe de Abu Dhabi se consolidou como uma força no cenário nacional e continental.

O Al-Wahda continua mantendo o ritmo e consistência em busca de coroar a boa fase com títulos. No último domingo (30), o clube emiradense avançou às semifinais da Leagues Cup, ao bater no Khor Fakkan, por 2 a 1.

