Kroos revela que duvidou de vitória do Real Madrid contra Barcelona

Ídolo máximo do Real Madrid e campeão do mundo pela Alemanha, o ex-jogador Toni Kroos revelou que a vitória por 4 a 3, de virada, do Barcelona, no último "El Clásico" de La Liga, o impressionou de tal maneira que o fez duvidar da vitória do clube merengue, mesmo com o 2 a 0 a favor no placar.

Em entrevista ao podcast alemão "Einfach mal Luppen", Kroos destacou o trabalho do técnico Hansi Flick no Barça e analisou as fraquezas do antigo clube, que viveu diversos problemas no decorrer da temporada.

- É isso que realmente impressiona no Barça. (Quando estão perdendo) Eles continuam jogando como se nada tivesse acontecido. Parece que não sentem medo de perder. Dava para perceber que o Real Madrid ainda tinha dúvidas depois de fazer 2 a 0 - declarou Kroos.

- Eles têm muita facilidade com a bola. O Madrid não está entrando com a maior confiança, e o surpreendente é que eles não aproveitaram essa vantagem depois disso. É surpreendente. Mesmo com o Real Madrid vencendo, eu mesmo duvidei. Foi quase uma bênção abrir o placar tão cedo, mesmo vencendo por 2 a 0, ainda assim não senti que estávamos no controle - analisou o alemão.

Kroos ainda destacou a dificuldade que o Real Madrid teve para disputar o título espanhol com o Barcelona, em especial pelos desfalques no setor defensivo. Machucados, Éder Militão, Mendy, Carvajal, Camavinga, Rüdiger e Alaba são alguns dos titulares que não tem jogado pelo clube espanhol.

- Você perdeu quase toda a sua defesa. Você espera que o Real Madrid seja um time que joga na defesa, e para isso, precisa de jogadores que saibam fazer isso. A maioria dos times pressiona alto no campo, e é por isso que tem sido tão difícil competir contra os melhores este ano - concluiu.

Raphinha comemora gol pelo Barcelona diante do Real Madrid, em La Liga (Foto: Josep Lago/AFP)

Como foi o El Clásico?

No último capítulo de "El Clásico", Barcelona e Real Madrid fizeram um grande confronto em Montjuïc, e o lado catalão da Espanha levou a melhor em virada para 4 a 3, pela 35ª rodada de La Liga. Agora, a equipe de Hansi Flick está mais perto do título, já que abriu sete pontos de vantagem em relação ao rival, com três partidas para o fim.

Mbappé balançou as redes três vezes e quebrou um recorde histórico de jogador com mais gols na temporada de estreia pelo clube. Porém, nem mesmo o hat-trick do craque foi suficiente para evitar a remontada blaugrana, que teve dois gols do brasileiro Raphinha, candidato à Bola de Ouro.

O Barça pode ser campeão já na próxima rodada. Para isso, basta vencer o Espanyol no clássico da Catalunha, em jogo que acontece na quinta-feira (15), às 16h30 (de Brasília). Nesta quarta, no entanto, o Real recebe o Mallorca no Santiago Bernabéu, e precisa no mínimo pontuar para manter as chances de título, já que uma derrota automaticamente faz do rival campeão nacional.

