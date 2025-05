Primeiro título de Messi com o Barcelona completa 20 anos

Nesta quarta-feira, 14 de maio, completam-se exatos 20 anos desde que Lionel Messi, ainda aos 17 anos, conquistou seu primeiro título como jogador profissional do Barcelona. Em 2005, o clube catalão garantiu o título da La Liga ao empatar com o Levante, a duas rodadas do fim da competição.

Embora não tenha participado da partida decisiva, Messi fez parte do elenco campeão e atuou em sete jogos naquela campanha. Seu primeiro gol como profissional veio na vitória por 2 a 0 sobre o Albacete, pela 34ª rodada, ao marcar o segundo gol do time - o primeiro da sua longa trajetória pela equipe principal.

Sob o comando de Frank Rijkaard, o Barcelona encerrou um jejum de seis temporadas sem conquistar o Campeonato Espanhol. Com um elenco estrelado que contava com Ronaldinho Gaúcho, Deco e Samuel Eto’o, o time terminou a temporada com 84 pontos, somando 25 vitórias, 9 empates e apenas 4 derrotas. O grupo também incluía nomes como Víctor Valdés, Carles Puyol, Andrés Iniesta e Xavi Hernández, que formariam a espinha dorsal de uma das eras mais vitoriosas do clube.

Messi deu assistência para o primeiro gol do Barça, marcado por Eto'o (Foto: AFP)

Na época, Messi ainda era uma promessa em desenvolvimento, mas sua parceria inicial com Ronaldinho Gaúcho - considerado seu mentor - rendeu outros títulos como mais uma La Liga e duas Supercopas da Espanha.

Após 17 temporadas no clube, Messi tornou-se o maior ídolo da história do Barcelona, sendo o jogador com mais partidas disputadas (778) e maior artilheiro de todos os tempos por uma única equipe (672 gols). Ele deixou o Barça em 2021, transferindo-se para o Paris Saint-Germain.

Messi vive novo capítulo da carreira nos Estados Unidos

Em 2023, após vencer a Copa do Mundo no Catar, Messi deu início a uma nova fase ao assinar com o Inter Miami. Além de altos salários, o contrato inclui participação em lucros e a possibilidade de se tornar acionista do clube no futuro - parte de uma estratégia de longo prazo envolvendo sua imagem e o mercado norte-americano.

Explorando também o público latino-americano, Messi lançou a experiência imersiva “The Messi Experience - A Dream Come True”. A exposição já passou por cidades como Los Angeles, Miami, Buenos Aires, Santo Domingo e San Juan, e atualmente está em cartaz em São Paulo.

