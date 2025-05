Ex-Real Madrid menospreza Yamal: ‘Não é um fenômeno’

O ex-técnico Fábio Capello, que teve passagens à frente do Real Madrid nos anos 90 e 2000, deu fortes declarações sobre o desempenho de Lamine Yamal no time do Barcelona, diminuindo as comparações com Messi e Maradona. Em entrevista ao programa espanhol "Cope", o italiano deixou claro que ele pode evoluir, mas não vê, por agora, o talento para ser um dos melhores da história.

- Messi ou Maradona fizeram coisas que ninguém pode imaginar. Eram fenômenos mundiais. Realmente, Yamal não se pode comparar com eles dois e no futuro também não o vejo assim. Lamine é um jogador com muita qualidade, que pode melhorar muito ainda, mas não o vejo com o brilho de um fenômeno - declarou Fábio Capello.

- Não falo de números, nem de qualidade. Falo de imaginação e de brilho. Cristiano Ronaldo também foi um jogador muito importante, com números impressionantes e que marcou muitos gols, mas não posso compará-lo nem com Messi, nem com Maradona. É verdade que Lamine é muito jovem e tem margem para melhorar, mas esse brilho especial poucos têm - completou.

Ex-técnico do Real Madrid, Fábio Capello acredita que Yamal é o favorito pela Bola de Ouro

Apesar das declarações sobre o brilho da joia blaugrana, Capello elogiou a capacidade de Yamal de assumir a responsabilidade do time em determinadas ocasiões e considerou um dos melhores do mundo atualmente. Inclusive, o ex-técnico afirmou que colocaria o jogador de 17 anos em primeiro lugar na briga pela Bola de Ouro.

Fábio Capello teve uma carreira marcante como treinador, principalmente quando comandou o Milan na década de 90, incluindo duas passagens pelo Real Madrid. Em 1996, assumiu o comando do clube e conquistou a La Liga na temporada 1996/97. Mais tarde, em 2006, voltou a dirigir os Merengues e, novamente, conquistou o título espanhol.

