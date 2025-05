Rodrygo, de 24 anos, vive sua fase mais difícil com a camisa do Real Madrid. Após a chegada de novas estrelas ofensivas no plantel merengue, o camisa 11 perdeu espaço e alcançou o limite atuando na ponta-direita. Segundo o jornalista Gustavo Hofman, da "ESPN Brasil", o brasileiro cansou da improvisação e quer jogar em sua posição preferida, pelo lado esquerdo de ataque.

— O Rodrygo quer jogar na sua posição. Cansou de ser improvisado em outras posições, ele quer jogar pela esquerda. O que isso vai resultar? Veremos nos próximos dias, semanas, na próxima temporada. Mas essa é uma informação que obtive com pessoas próximas a ele. Ele quer jogar na posição dele, onde sempre rendeu mais — revelou.

Versátil e eficiente, Rodrygo já fez exibições em todas as frentes de ataque no Real Madrid. Contudo, a preferência do jogador pela ponta-esquerda sempre foi visível no clube e ao público. Com a concorrência interna com Vini Jr e Kylian Mbappé, o camisa 11 foi deslocado para a outra extremidade do campo, o que nunca o agradou.

Para além do problema posicional em campo, Rodrygo deixou a atividade de treinamento realizada por Ancelotti na terça-feira (13) com apenas 15 minutos em ação, e preocupa para os três últimos compromissos de La Liga. O italiano confirmou a situação pouco animadora do ex-Santos, que deve ser desfalque nesta quarta-feira (14), em confronto diante do Mallorca.

Rodrygo estreou pelo Real Madrid em 2019. No período, atuou em 267 partidas, com 68 gols e 46 assistências. Os números do brasileiro na temporada estiveram aquém do que foi entregue em 2023/24, na temporada de título nacional e da Champions. Desta vez, o desempenho não foi o mesmo, e já existem especulações de uma possível saída rumo a clube da Premier League, como Manchester City e Arsenal.

🔢 Números de Rodrygo pelo Real Madrid em 2024/25

⚽ 51 jogos

⌛ 3.360 minutos em campo

🥅 14 gols

📤 9 assistências

✅ 34 vitórias

🟰 7 empates

❌ 10 derrotas

