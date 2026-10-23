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Técnico do Bayern, Vincent Kompany desmaia durante treino e é hospitalizado

Treinador belga passou mal enquanto acompanhava atividade da equipe reserva

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
23/10/2026 14:19
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Kompany Bayern Flamengo Mundial
Vincent Kompany concede entrevista coletiva antes de duelo com o Flamengo pelo Mundial de Clubes (Foto: Divulgação / FC Bayern)

O técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, de 40 anos, foi hospitalizado nesta sexta-feira (23) após desmaiar durante uma atividade no centro de treinamento do clube, em Munique, na Alemanha. O treinador acompanhava uma sessão de treino da equipe reserva quando passou mal e precisou de atendimento médico.

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Em comunicado oficial, o Bayern confirmou o episódio e informou que Kompany permanecerá no hospital para a realização de exames. O clube, no entanto, não divulgou o diagnóstico nem uma previsão de retorno do treinador às atividades.

— Vincent Kompany precisou de atendimento médico nesta sexta-feira após desmaiar durante o treino da equipe amadora do FC Bayern. O treinador da equipe principal acompanhava a sessão da segunda equipe. Kompany será submetido a exames minuciosos no hospital e permanecerá sob cuidados médicos — informou o clube.

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Com a hospitalização de Kompany, os integrantes da comissão técnica assumirão temporariamente o comando dos treinamentos e a preparação para os próximos compromissos da equipe. O Bayern afirmou que os profissionais ficarão responsáveis pelas atividades e pelas operações relacionadas aos jogos até novo aviso.

Kompany enfrentava infecção viral

O episódio acontece após o treinador belga enfrentar uma infecção viral na última semana, que chegou a interferir em sua rotina de trabalho no Bayern.

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Na terça-feira (20), Kompany não participou do último treino nem da entrevista coletiva antes do confronto com o Arsenal, pela Liga dos Campeões. Na ocasião, o auxiliar Aaron Danks assumiu os compromissos e destacou a importância de o treinador descansar.

Os problemas de saúde também limitaram a participação de Kompany na vitória por 6 a 1 sobre o RB Leipzig, no sábado (17). O técnico acompanhou a maior parte da partida sentado no banco de reservas, enquanto Danks transmitia orientações aos jogadores à beira do campo.

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Na quarta-feira (21), Kompany voltou a comandar o Bayern à beira do gramado no empate por 2 a 2 com o Arsenal. Após a partida, afirmou que estava melhor e reconheceu que demorou a respeitar os sinais de cansaço apresentados durante a doença.

Até o momento, o clube não confirmou se o desmaio desta sexta-feira tem relação com a infecção viral. O estado de saúde do treinador e a previsão de alta também não foram detalhados.

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Bayern enfrenta o Freiburg no domingo

O Bayern de Munique volta a campo neste domingo (25), quando enfrenta o Freiburg pelo Campeonato Alemão. Com Kompany sob cuidados médicos, a comissão técnica ficará responsável pela preparação da equipe para o confronto. O clube ainda não informou se o treinador terá condições de retornar ao trabalho para a partida.

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