Juventus define futuro de Arthur após volante pedir para deixar o clube Jogador deve rescindir com o clube e ficar livre no mercado

A Juventus decidiu avançar pela rescisão do contrato de Arthur Melo, que pediu para deixar o clube italiano cerca de uma semana atrás. O volante de 30 anos tem vínculo até junho de 2027, mas as partes negociam os termos para encerrar o acordo antecipadamente.

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A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Fabrizio Romano e confirmada pelo ge. Arthur retornou à Juventus em julho, depois de não renovar com o Grêmio, mas não faz parte dos planos do clube italiano para a sequência da temporada.

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O brasileiro havia concordado em abrir mão dos valores que teria a receber até o fim do contrato para facilitar sua saída. Agora, Juventus e jogador discutem os detalhes da rescisão, que deve ser oficializada nos próximos dias.

Arthur chegou a ser avaliado por Spalletti

Apesar da decisão de encaminhar a saída, Arthur participou da pré-temporada da Juventus e chegou a receber alguns minutos sob o comando de Luciano Spalletti. O treinador italiano chegou a elogiar o comportamento do volante e indicou que pretendia avaliar seu desempenho antes de definir o futuro.

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– Gosto muito do comprometimento que eles estão demonstrando e da forma como se comunicam no vestiário. Porque ambos pensavam que chegariam aqui e seriam deixados de lado; em vez disso, ficaram um pouco surpresos. Provavelmente nem chegaram na melhor forma – afirmou Spalletti.

Na ocasião, o técnico explicou que Arthur e outro jogador estavam sendo observados justamente porque a comissão técnica considerava importante analisar o elenco antes de tomar decisões.

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– Eles ficaram surpresos por querermos avaliá-los, porque é a coisa certa a fazer. Precisamos avaliar os jogadores que contratamos, principalmente porque investimos muito dinheiro neles. Isso mostra que ambos têm potencial e atingiram um certo nível de valor – acrescentou.

Apesar da avaliação inicial de Spalletti, a Juventus optou por encaminhar a saída do brasileiro.

Arthur em entrevista coletiva de apresentação no Grêmio. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Com a rescisão, Arthur poderá assinar imediatamente com outro clube. O volante deixou o Grêmio em junho, após não chegar a um acordo financeiro para renovar o contrato, e voltou à Juventus, onde estava vinculado.

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No Brasil, o jogador despertou interesse de Corinthians e Fluminense, além de ter sido sondado pelo Cruzeiro. O clube paulista chegou a manifestar publicamente o desejo de contar com o volante, mas as negociações dependeriam também da situação dos transfer bans.

Arthur chegou à Juventus em 2020, contratado após passagem pelo Barcelona. Revelado pelo Grêmio, conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil pelo clube gaúcho antes de se transferir para a Europa.

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