Juventus define futuro de Arthur após volante pedir para deixar o clube
Jogador deve rescindir com o clube e ficar livre no mercado
A Juventus decidiu avançar pela rescisão do contrato de Arthur Melo, que pediu para deixar o clube italiano cerca de uma semana atrás. O volante de 30 anos tem vínculo até junho de 2027, mas as partes negociam os termos para encerrar o acordo antecipadamente.
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Fabrizio Romano e confirmada pelo ge. Arthur retornou à Juventus em julho, depois de não renovar com o Grêmio, mas não faz parte dos planos do clube italiano para a sequência da temporada.
O brasileiro havia concordado em abrir mão dos valores que teria a receber até o fim do contrato para facilitar sua saída. Agora, Juventus e jogador discutem os detalhes da rescisão, que deve ser oficializada nos próximos dias.
Arthur chegou a ser avaliado por Spalletti
Apesar da decisão de encaminhar a saída, Arthur participou da pré-temporada da Juventus e chegou a receber alguns minutos sob o comando de Luciano Spalletti. O treinador italiano chegou a elogiar o comportamento do volante e indicou que pretendia avaliar seu desempenho antes de definir o futuro.
– Gosto muito do comprometimento que eles estão demonstrando e da forma como se comunicam no vestiário. Porque ambos pensavam que chegariam aqui e seriam deixados de lado; em vez disso, ficaram um pouco surpresos. Provavelmente nem chegaram na melhor forma – afirmou Spalletti.
Na ocasião, o técnico explicou que Arthur e outro jogador estavam sendo observados justamente porque a comissão técnica considerava importante analisar o elenco antes de tomar decisões.
– Eles ficaram surpresos por querermos avaliá-los, porque é a coisa certa a fazer. Precisamos avaliar os jogadores que contratamos, principalmente porque investimos muito dinheiro neles. Isso mostra que ambos têm potencial e atingiram um certo nível de valor – acrescentou.
Apesar da avaliação inicial de Spalletti, a Juventus optou por encaminhar a saída do brasileiro.
Com a rescisão, Arthur poderá assinar imediatamente com outro clube. O volante deixou o Grêmio em junho, após não chegar a um acordo financeiro para renovar o contrato, e voltou à Juventus, onde estava vinculado.
No Brasil, o jogador despertou interesse de Corinthians e Fluminense, além de ter sido sondado pelo Cruzeiro. O clube paulista chegou a manifestar publicamente o desejo de contar com o volante, mas as negociações dependeriam também da situação dos transfer bans.
Arthur chegou à Juventus em 2020, contratado após passagem pelo Barcelona. Revelado pelo Grêmio, conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil pelo clube gaúcho antes de se transferir para a Europa.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Onde Assistir
Al-Fayha x Al-Hilal: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Campeonato SauditaHá 1 minuto
Lance! Negócios
Cristiano Ronaldo acumula bilhão e segue como o atleta mais bem pago do mundoHá 35 minutos
Botafogo
Botafogo precisa repetir noite histórica de goleadas; relembre outras remontadasHá 58 minutos
Fora de Campo
Mourinho relembra polêmica com Vini Jr e web reage: 'Perigoso'Há 1 hora
Futebol Internacional
Após perder Vini Jr, Arsenal acerta com novo reforçoHá 1 hora
Futebol Internacional
Filipe Luís estreia oficialmente pelo Monaco e prega cautela: 'Difícil'Há 1 hora
Mais LANCE!