Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Juventus define futuro de Arthur após volante pedir para deixar o clube

Jogador deve rescindir com o clube e ficar livre no mercado

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
19/08/2026 12:14
Supervisionado porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google
Arthur - Juventus
Arthur em ação pela Juventus (Foto: MARCO BERTORELLO/AFP)

A Juventus decidiu avançar pela rescisão do contrato de Arthur Melo, que pediu para deixar o clube italiano cerca de uma semana atrás. O volante de 30 anos tem vínculo até junho de 2027, mas as partes negociam os termos para encerrar o acordo antecipadamente.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Fabrizio Romano e confirmada pelo ge. Arthur retornou à Juventus em julho, depois de não renovar com o Grêmio, mas não faz parte dos planos do clube italiano para a sequência da temporada.

continua após a publicidade

O brasileiro havia concordado em abrir mão dos valores que teria a receber até o fim do contrato para facilitar sua saída. Agora, Juventus e jogador discutem os detalhes da rescisão, que deve ser oficializada nos próximos dias.

Arthur chegou a ser avaliado por Spalletti

Apesar da decisão de encaminhar a saída, Arthur participou da pré-temporada da Juventus e chegou a receber alguns minutos sob o comando de Luciano Spalletti. O treinador italiano chegou a elogiar o comportamento do volante e indicou que pretendia avaliar seu desempenho antes de definir o futuro.

continua após a publicidade

– Gosto muito do comprometimento que eles estão demonstrando e da forma como se comunicam no vestiário. Porque ambos pensavam que chegariam aqui e seriam deixados de lado; em vez disso, ficaram um pouco surpresos. Provavelmente nem chegaram na melhor forma – afirmou Spalletti.

Na ocasião, o técnico explicou que Arthur e outro jogador estavam sendo observados justamente porque a comissão técnica considerava importante analisar o elenco antes de tomar decisões.

continua após a publicidade

– Eles ficaram surpresos por querermos avaliá-los, porque é a coisa certa a fazer. Precisamos avaliar os jogadores que contratamos, principalmente porque investimos muito dinheiro neles. Isso mostra que ambos têm potencial e atingiram um certo nível de valor – acrescentou.

Apesar da avaliação inicial de Spalletti, a Juventus optou por encaminhar a saída do brasileiro.

Arthur em entrevista coletiva de apresentação no Grêmio. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)
Arthur em entrevista coletiva de apresentação no Grêmio. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Com a rescisão, Arthur poderá assinar imediatamente com outro clube. O volante deixou o Grêmio em junho, após não chegar a um acordo financeiro para renovar o contrato, e voltou à Juventus, onde estava vinculado.

continua após a publicidade

No Brasil, o jogador despertou interesse de Corinthians e Fluminense, além de ter sido sondado pelo Cruzeiro. O clube paulista chegou a manifestar publicamente o desejo de contar com o volante, mas as negociações dependeriam também da situação dos transfer bans.

Arthur chegou à Juventus em 2020, contratado após passagem pelo Barcelona. Revelado pelo Grêmio, conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil pelo clube gaúcho antes de se transferir para a Europa.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Al Fayha x Al Hilal pela 2ª rodada do Campeonato Saudita (Arte: Lance!)

Onde Assistir

Al-Fayha x Al-Hilal: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Campeonato Saudita

Há 1 minuto
Cristiano Ronaldo atuando com a camisa de Portugal durante a Copa do Mundo de 2026.

Lance! Negócios

Cristiano Ronaldo acumula bilhão e segue como o atleta mais bem pago do mundo

Há 35 minutos
Botafogo x Aurora

Botafogo

Botafogo precisa repetir noite histórica de goleadas; relembre outras remontadas

Há 58 minutos
Vini Jr conversa com José Mourinho após acusar Prestianni de racismo em Benfica x Real Madrid, pela Champions League (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)

Fora de Campo

Mourinho relembra polêmica com Vini Jr e web reage: 'Perigoso'

Há 1 hora
Ezri Konsa em ação pela Seleção da Inglaterra em amistoso preparatório para a Copa do Mundo (Foto: Alex Menendez/Getty Images/AFP)

Futebol Internacional

Após perder Vini Jr, Arsenal acerta com novo reforço

Há 1 hora
Filipe Luís em ação pelo seu primeiro testo Monaco

Futebol Internacional

Filipe Luís estreia oficialmente pelo Monaco e prega cautela: 'Difícil'

Há 1 hora
Mais LANCE!
José Mourinho quer atacante brasileiro para temporada 2026 2027 (Foto: Miguel RIOPA / AFP)

Possível novo clube de Endrick anima fãs: 'Vai sem pensar'

Vini Jr corre durante treino de pré-temporada do Real Madrid

Mourinho revela detalhes da renovação de Vini Jr e Real Madrid

Antony comemorando gol pelo Real Betis (Foto: Reprodução/X)

Jornal espanhol coloca Antony acima de Isco como estrela do Real Betis

Mourinho, o novo treinador do Real Madrid

José Mourinho minimiza acerto de Rodri com o Barcelona: 'Não faz falta'

Jamal Musiala, Bayern de Munique

Presidente do Bayern se assusta com estado de saúde de Musiala: 'É uma tragédia'

Zion Suzuki apresentado pelo Aston Villa, ao lado de Unai Emery

AO VIVO: Acompanhe a quarta-feira (19) do mercado da bola internacional

Fábio em ação em Fluminense x Flamengo (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Mais uma vez, Fábio! Goleiro brilha e classificação do Fluminense ganha a Europa

Thiago Silva comemorando a classificação do Fluminense

Fala de Thiago Silva a Marcão repercute na Europa: 'Sua paixão'

Kaio Jorge e Léo Pereira disputam bola durante duelo entre Cruzeiro e Flamengo pela Libertadores no Mineirão

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (19/08/2026)

Fluminense avançou às quartas de final da Libertadores nas penalidades

Chaveamento da Libertadores: veja possíveis confrontos após classificação do Fluminense

Sabino comemorando gol

Chaveamento da Sul-Americana: veja adversário do São Paulo e caminho dos brasileiros

Atlético de Madrid x Málaga por La Liga

Atlético de Madrid x Málaga: onde assistir ao vivo, horário e escalações de La Liga

Watkins comemorando o gol da vitória do Aston Villa (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Al-Hilal faz proposta astronômica por atacante do Aston Villa