José Mourinho se aproxima de acerto com seleção, diz jornal

José Mourinho, técnico do Fenerbahçe, pode estar perto de um novo desafio. Segundo o jornal turco "HT Spor", o comandante já tem conversas avançadas com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para conduzir a seleção local rumo à Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O "Special One" não deve continuar seu trabalho nos Canários Amarelos para a próxima temporada. Em 2024/25, o lusitano se envolveu em diversas polêmicas e críticas à entidade máxima do futebol local, afirmando que a liga turca estava vendida ao Galatasaray, e não conseguiu conduzir seu time a nenhum título até o momento, já que o rival está perto de erguer a taça nacional.

continua após a publicidade

O nome de Mourinho chegou a ser ventilado na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), durante o enfraquecimento das negociações com Carlo Ancelotti. Porém, conversas não chegaram a acontecer, e o órgão, no fim das contas, conseguiu a confirmação da chegada do italiano ao cargo deixado por Dorival Júnior em março.

➡️ Anúncio de Ancelotti na Seleção Brasileira gera ‘problema’ inesperado na CBF

Atualmente, a seleção de Portugal é comandada pelo técnico Roberto Martínez, que chegou após a Copa do Mundo de 2022. O espanhol de 51 anos, porém, recebeu críticas durante a Eurocopa do último ano, e pode deixar o cargo para a chegada de José.

continua após a publicidade

🤔 José Mourinho já treinou alguma seleção?

O português ainda não teve experiências internacionais em sua jornada à beira do campo. Benfica, Leiria, Porto, Chelsea, Inter de Milão, Real Madrid, Manchester United, Tottenham, Roma e Fenerbahçe foram os destinos, sem que nenhuma seleção abrisse as portas até o momento. Porém, o treinador já declarou publicamente que estaria aberto à possibilidade.

- Neste momento, não, porque tenho um trabalho. É um trabalho que me motiva e exige lealdade. Mas por que não no futuro? - afirmou, em março.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.