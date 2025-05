Após uma temporada digna de um dos melhores do mundo sendo ainda um adolescente, Lamine Yamal está nas nuvens, gerando muitas comparações com astros de todas as gerações, inclusive com Messi. Para Carles Rexach, o homem que selou o primeiro contrato do argentino em um guardanapo quando era membro da comissão técnica do Barcelona, não há comparação com o campeão do mundo e Yamal. Em entrevista concedida ao 'Olé', da Argentina, o Espanhol afirmou que, mesmo com o excelente desempenho da joia de 17 anos, ele não está no mesmo nível de Lionel Messi.

Yamal é um dos maiores adolescentes que já jogaram futebol de todos os tempos. Com 23 gols e 27 assistências em 105 jogos com a camisa do Barcelona, o jovem tem números superiores aos de Messi e Cristiano Ronaldo, por exemplo. Até os 17 anos, Messi tinha apenas nove jogos e um gol como profissional. O feito do espanhol, contudo, não é o suficiente para convencer Rexach da superioridade sobre o Argentino.

— Lamine Yamal? Não, o Messi era mais habilidoso, mais rápido e executava as coisas a uma velocidade supersônica. Messi tinha muitos gols. Lamine Yamal é um bom jogador, mas não vai fazer a quantidade de gols que o Messi fez. Até dá medo lembrar do Leo, por tudo o que ele fez — opinou ao 'Olé'.

O ex-olheiro do Barcelona ainda reforçou que parem de comparar todos os grandes jogadores jovens que surgem com Lionel Messi.

Messi na temporada 2004 valia pouco mais de 4,5 milhões de euros. (Foto: Divulgação/FC Barcelona)

— Não se pode deixar de sentir falta do Messi nunca. Tem muita gente que, quando aparece um novo jogador, já dizem 'Ah, esse é como o Messi!' e eu digo 'Não!'. Para esperar um novo Messi, temos que esperar mais 50 anos e nós não veremos isso. Messi foi um fenômeno e perdurou no tempo por, no mínimo, 15 anos. São esses jogadores a quem devemos dar um tratamento à parte

Confira os números de Yamal, pupilo de Messi no Barcelona, nesta temporada

Nesta temporada, Lamine Yamal foi um dos melhores jogadores do mundo, sendo concorrente a vencer a Bola de Ouro com apenas 17 anos. Confira os números dele pelo Barcelona neste período:

52 partidas 16 gols 20 assistências 36 participações em gol

