Volta à Seleção? Veja evolução do valor de mercado de Casemiro

Com o anúncio de Carlo Ancelotti como novo técnico da Seleção Brasileira, um nome voltou a ganhar força nos bastidores da CBF: Casemiro. O volante do Manchester United é visto como um dos homens de confiança do treinador italiano, que o comandou no Real Madrid e não esconde a admiração pelo atleta.

A estreia de Ancelotti está marcada para a próxima Data Fifa, com confrontos diante do Equador (5/6) e do Paraguai (10/6), e a possível convocação de Casemiro pode simbolizar não apenas um resgate técnico, mas também emocional, trazendo de volta um dos pilares da seleção nas últimas Copas do Mundo.

📉 Desvalorização no mercado

Aos 33 anos, Casemiro vive o menor valor de mercado de sua carreira desde 2015. Segundo o site Transfermarkt, o volante está atualmente avaliado em €12 milhões (R$ 76 milhões). A queda se acentuou a partir de 2022, quando trocou o Real Madrid pelo Manchester United.

Confira a evolução do valor de mercado de Casemiro:

🏆 Mar/2020 (pico no Real Madrid): €80 milhões

€80 milhões 🔁 Ago/2022 (transferência para o United): €50 milhões

€50 milhões ⚠️ Mai/2025 (atualmente): €12 milhões

A principal explicação para essa desvalorização está no declínio de rendimento no futebol inglês e na idade mais avançada. Além disso, ele ficou de fora de duas convocações recentes da Seleção, tanto com Fernando Diniz quanto com Dorival Júnior.

🤝 Relação com Ancelotti pode mudar cenário

Casemiro tem uma ligação forte com o novo técnico da Seleção. Em entrevista ao programa espanhol El Chiringuito, o jogador revelou que Ancelotti chorou ao saber de sua decisão de deixar o Real Madrid. “Ele disse que me amava muito e queria que eu ficasse”, contou.

Agora, com o Brasil se reestruturando e mirando a Copa do Mundo de 2026, Casemiro pode ter uma nova oportunidade de liderar o time dentro de campo — e, quem sabe, recuperar parte do seu valor no mercado internacional.

