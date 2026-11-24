A situação de Bruno Fernandes no Manchester United segue gerando debates na imprensa inglesa. O jornalista Alex Crook, do talkSPORT, defendeu que o clube negocie a saída do meio-campista português como forma de deixar claro que nenhum jogador é indispensável no elenco, independentemente de sua história na equipe.

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Em artigo publicado na segunda-feira (23), Crook avaliou que Bruno Fernandes parece ter desistido de tentar mudar o cenário do clube. O jornalista classificou a postura do capitão como preocupante, principalmente pelo papel de liderança que exerce no vestiário.

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Na avaliação de Crook, uma eventual saída do português serviria como uma mensagem ao restante do elenco de que o Manchester United está disposto a promover mudanças e não pretende manter jogadores apenas pelo histórico no clube.

Bruno Fernandes, porém, não seria o único nome na lista de possíveis negociações. O jornalista também defendeu a saída de outros 13 jogadores, entre eles Harry Maguire, Marcus Rashford, Mason Mount, Lisandro Martínez e Diogo Dalot.

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A opinião do comentarista vem após a estreia de Pochettino com goleada sofrida para o Liverpool, por 4 a 0, na rodada do fim de semana. Com o placar, o United se afundou na zona de rebaixamento.

Bruno Fernandes comenta situação contratual

A avaliação de Alex Crook acontece um dia depois de Bruno Fernandes falar sobre as negociações para renovar seu contrato com o Manchester United. Em entrevista à Sky Sports, o português confirmou que as conversas estão paralisadas e negou ter pedido um aumento salarial para permanecer no clube.

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— Não, não há negociações em curso, mas tenho visto pessoas a dizer que pedi mais dinheiro ou mais anos de contrato. Se quisesse ganhar mais dinheiro, não estaria aqui. Tive oportunidades para ir para outros clubes, onde poderia ganhar muito mais do que no Manchester United — afirmou.

O capitão também relembrou que teve oportunidades para deixar o clube nos últimos anos, mas optou por permanecer em Manchester. Segundo ele, a decisão sempre esteve relacionada ao desejo de conquistar títulos com a equipe.

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— Há dois ou três verões, tal como no verão passado, tive sempre a possibilidade de sair, mas escolhi sempre ficar. A verdade é que sempre demonstrei o quanto me preocupo com este clube e o quanto quero conquistar títulos aqui. E sempre disse que, quando o clube entender que chegou o momento de seguir caminhos diferentes, eu sairei — declarou.

Na sequência, Bruno Fernandes também fez uma crítica indireta à postura de outros jogadores do elenco e afirmou que não pretende permanecer no clube apenas para cumprir seu contrato.

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— Não vou ser como alguns jogadores que tenho visto no Manchester United nos últimos tempos. Não vou ficar aqui apenas por ficar, cumprir o contrato e depois logo se vê. Quando o clube me disser: 'Bruno, está na altura de nos separarmos', serei o primeiro a sair pela porta — completou.

O vínculo atual do meio-campista com o Manchester United é válido até junho de 2027. O clube, entretanto, possui uma cláusula que permite estender o contrato por mais uma temporada.