Jornalista aconselha Manchester United a negociar saída de Bruno Fernandes
Alex Crook, do talkSPORT, defende venda do capitão português e cita outros nomes do elenco
A situação de Bruno Fernandes no Manchester United segue gerando debates na imprensa inglesa. O jornalista Alex Crook, do talkSPORT, defendeu que o clube negocie a saída do meio-campista português como forma de deixar claro que nenhum jogador é indispensável no elenco, independentemente de sua história na equipe.
➡️Tudo sobre os maiores times e as estrelas de futebol do mundo no WhatsApp. Siga o canal Lance! Fut Internacional
Em artigo publicado na segunda-feira (23), Crook avaliou que Bruno Fernandes parece ter desistido de tentar mudar o cenário do clube. O jornalista classificou a postura do capitão como preocupante, principalmente pelo papel de liderança que exerce no vestiário.
Na avaliação de Crook, uma eventual saída do português serviria como uma mensagem ao restante do elenco de que o Manchester United está disposto a promover mudanças e não pretende manter jogadores apenas pelo histórico no clube.
Bruno Fernandes, porém, não seria o único nome na lista de possíveis negociações. O jornalista também defendeu a saída de outros 13 jogadores, entre eles Harry Maguire, Marcus Rashford, Mason Mount, Lisandro Martínez e Diogo Dalot.
A opinião do comentarista vem após a estreia de Pochettino com goleada sofrida para o Liverpool, por 4 a 0, na rodada do fim de semana. Com o placar, o United se afundou na zona de rebaixamento.
Bruno Fernandes comenta situação contratual
A avaliação de Alex Crook acontece um dia depois de Bruno Fernandes falar sobre as negociações para renovar seu contrato com o Manchester United. Em entrevista à Sky Sports, o português confirmou que as conversas estão paralisadas e negou ter pedido um aumento salarial para permanecer no clube.
— Não, não há negociações em curso, mas tenho visto pessoas a dizer que pedi mais dinheiro ou mais anos de contrato. Se quisesse ganhar mais dinheiro, não estaria aqui. Tive oportunidades para ir para outros clubes, onde poderia ganhar muito mais do que no Manchester United — afirmou.
O capitão também relembrou que teve oportunidades para deixar o clube nos últimos anos, mas optou por permanecer em Manchester. Segundo ele, a decisão sempre esteve relacionada ao desejo de conquistar títulos com a equipe.
— Há dois ou três verões, tal como no verão passado, tive sempre a possibilidade de sair, mas escolhi sempre ficar. A verdade é que sempre demonstrei o quanto me preocupo com este clube e o quanto quero conquistar títulos aqui. E sempre disse que, quando o clube entender que chegou o momento de seguir caminhos diferentes, eu sairei — declarou.
Na sequência, Bruno Fernandes também fez uma crítica indireta à postura de outros jogadores do elenco e afirmou que não pretende permanecer no clube apenas para cumprir seu contrato.
— Não vou ser como alguns jogadores que tenho visto no Manchester United nos últimos tempos. Não vou ficar aqui apenas por ficar, cumprir o contrato e depois logo se vê. Quando o clube me disser: 'Bruno, está na altura de nos separarmos', serei o primeiro a sair pela porta — completou.
O vínculo atual do meio-campista com o Manchester United é válido até junho de 2027. O clube, entretanto, possui uma cláusula que permite estender o contrato por mais uma temporada.
Mais LANCE!
Flick revela plano do Barcelona para jogar sem Lamine Yamal na Champions
Técnico ainda não definiu substituto do atacante e admite possibilidade de rodízio contra o Sabah
Como assistir aos jogos da Champions League na HBO Max?
Rodada terá 9 jogos nesta terça-feira (24)
Rafael Navarro dá assistência e St. Louis larga na frente nos playoffs da MLS
Brasileiro chega a 12 participações em gols em 13 jogos na vitória sobre o LAFC
Léo Linck brilha nos minutos finais, salva Estrela da Amadora e garante classificação na Taça de Portugal
Goleiro brasileiro fez defesa decisiva na vitória por 1 a 0 sobre o Portimonense
Olise compra briga por Musiala e aumenta tensão nos bastidores do Bayern
Francês apoia companheiro em meio a crise entre o meia e a diretoria do clube alemão
Luis Enrique se irrita com perguntas sobre lesões no PSG: 'Vamos chorar?'
Treinador espanhol pensa em soluções sem Doué e Kvaratschelia
Ancelotti avalia duelo com o Bayern e projeta futuro de Mbappé
Treinador busca primeira vitória com o Lille na Champions League
Copa América de 2028 nos Estados Unidos tem datas e formato definidos
Torneio será disputado entre 9 de junho e 9 de julho, com 16 seleções; seis vagas serão destinadas a equipes da Concacaf
CAS devolve título da Copa Africana a Senegal e reverte decisão que declarou Marrocos campeão
Corte Arbitral do Esporte anulou punição aplicada pela CAF após a final de 2025, quando os senegaleses deixaram o gramado em protesto contra a arbitragem
Ex-Palmeiras e companheiro de Endrick, Gabriel Vareta marca primeiro gol como profissional no futebol árabe
Zagueiro de 21 anos balançou as redes na goleada do Al-Wasl sobre o Tractor, pela Champions League Elite da Ásia
Feyenoord x Porto: onde assistir, horário e escalações
Feyenoord x Porto: pela 5ª rodada da Liga dos Campeões da UEFA.
Manchester City x Napoli: onde assistir, horário e escalações
Manchester City x Napoli: pela 5ª rodada da Liga dos Campeões da UEFA.
Arsenal x Borussia Dortmund: onde assistir, horário e escalações
Arsenal x Borussia Dortmund: pela 5ª rodada da Liga dos Campeões da UEFA.
De Bruyne espera reencontro 'diferente' contra o Manchester City na Champions
Meia volta ao Etihad Stadium como rival dos ingleses junto ao Napoli
De protagonista a questionado: o início de temporada de Vini Jr. no Real Madrid
Brasileiro vive início irregular, admite falhas na preparação e terá nova chance como titular contra o PSV
Real Madrid x PSV Eindhoven: onde assistir, horário e escalações
Real Madrid x PSV Eindhoven: pela 5ª rodada da Liga dos Campeões da UEFA.
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (24/11/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Brentford goleia o Everton com um a mais e fica perto do G5 da Premier League
Com dois gols de Lewis-Potter ainda no primeiro tempo, equipe aproveitou expulsão de Tarkowski e venceu por 4 a 0
Espanha aplica segunda maior goleada da história do Mundial Sub-17 em vitória sobre Fiji
Fúria conquista classificação ao mata-mata de forma antecipada