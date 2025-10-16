Jornal espanhol surpreende e pede jogador do Palmeiras na Seleção: ‘Segredo de Ancelotti’

Vitor Roque voltou a ser decisivo: marcou duas vezes, foi o destaque em campo e ajudou o Palmeiras a conquistar mais um triunfo no Brasileirão, ampliando a vantagem na liderança e se aproximando da 13ª taça do principal torneio nacional. Na noite de quarta-feira (15), no Allianz Parque, o Verdão venceu de virada o Red Bull Bragantino por 5 a 1, em partida válida pela 28ª rodada do campeonato. O desempenho chamou atenção da imprensa espanhola, que acompanha de perto a trajetória do atacante e repercutiu com ênfase a atuação da equipe alviverde.

De vilão a herói? ⚽

Com trajetória apagada no Barcelona e desempenho irregular no Real Betis, o jovem frequentemente é pauta na imprensa europeia, especialmente na Espanha. Historicamente, a mídia local adotou uma postura crítica em relação ao jogador durante sua passagem pelo futebol ibérico. De fato, a passagem do Tigrinho pelo continente foi marcada por grande expectativa inicial, mas acabou frustrada por falta de oportunidades. Na Catalunha, teve poucas chances de se firmar, e em Sevilla, apesar de um início promissor, não conseguiu manter a regularidade e perdeu espaço com o tempo.

No entanto, essa percepção da mídia espanhola tem mudado nos últimos meses, impulsionada pelo excelente momento vivido por Vitor no Palmeiras. Contratado para a temporada de 2025, o atacante teve um início discreto nos primeiros meses do ano, mas conseguiu dar a volta por cima.

Tigrinho na Amarelinha 🟢🟡

Atualmente, Roque não é apenas um dos principais nomes do Palmeiras, mas também um dos maiores destaques do futebol brasileiro. Formando uma dupla ofensiva de alto nível com Flaco López — convocado recentemente para a seleção argentina —, o atacante se consolidou como peça fundamental no esquema tático de Abel Ferreira. O desempenho constante fez a imprensa questionar se não chegou a hora de uma oportunidade na Seleção Brasileira comandada por Carlo Ancelotti.

Para o treinador palmeirense, a ideia é legítima, e veículos espanhóis como "Marca" e "As" reforçaram essa percepção. Abaixo, veja como os jornais da Espanha repercutiram mais uma atuação de destaque do jogador no futebol nacional:

Jornal "Marca" sobre o momento de Vitor Roque no Palmeiras (Foto: Reprodução/Marca)

Tradução: O segredo mais bem guardado de Vitor Roque e Carlo Ancelotti para a próxima Copa do Mundo (título). O atacante do Palmeiras está 'clamando' para retornar à Canarinha após marcar dois gols contra o Bragantino (subtítulo).

O jornal "Marca" optou por destacar a fase contrastante de dois nomes importantes do futebol brasileiro: Neymar e Vitor Roque. Enquanto o camisa 10 do Santos está afastado por lesão e vê o clube lutar contra a parte de baixo da tabela, o Tigrinho vive grande momento no Palmeiras, líder isolado do Brasileirão. A publicação espanhola sugeriu que, diante desse cenário, o atacante alviverde poderia ocupar uma vaga que, até pouco tempo atrás, seria naturalmente destinada ao craque do Peixe na lista de convocados para a Copa do Mundo de 2026.

— Após uma passagem irregular pelo futebol espanhol, Vitor Roque decidiu retornar ao país onde viveu seu auge: o Brasil.

— O desempenho de Neymar não tem sido o esperado desde seu retorno ao futebol brasileiro. O Santos vem flertando com a zona de rebaixamento há várias partidas , embora a recente vitória contra o Corinthians tenha permitido que o time respirasse e se posicionasse seis pontos acima dessa zona.

— A situação de Vitor Roque é bem diferente. O jovem atacante soma 12 gols e 3 assistências em 25 partidas, levando o Palmeiras à liderança do campeonato com 61 pontos, três a mais que o Flamengo.

— O jogador só foi convocado uma vez pela Seleção Brasileira, em um amistoso em março de 2023. Desde então, não foi mais convocado, embora possa se tornar uma das cartas na manga de Ancelotti caso Neymar não atinja o nível físico que o técnico italiano considera necessário.

Jornal "As" sobre a partida entre Palmeiras e Red Bull Bragantino (Foto: Reprodução/As)

Tradução: Vitor Roque lidera um furacão (título). O atacante marcou dois gols e liderou a virada do Palmeiras contra o Bragantino. Foi o mais incisivo no ataque. (subtítulo).

O jornal "As", por sua vez, adotou um tom mais direto ao jogo em sua análise. A publicação destacou que Roque "carregou o time nas costas", foi decisivo na virada e assegurou os três pontos que mantêm o Palmeiras na liderança do Brasileirão, ampliando a excelente fase da equipe. Segundo o veículo, o desempenho atual do atacante é suficiente para credenciá-lo a, no mínimo, uma oportunidade com a camisa da Amarelinha.

— O Palmeiras recebeu o Bragantino em uma partida difícil, com jogadores da seleção ainda indisponíveis e enfrentando um adversário sempre perigoso no ataque. No entanto, todas as dificuldades foram esquecidas quando Vitor Roque carregou o time nas costas, completou a virada e garantiu os três pontos que mantêm a liderança e ampliam a brilhante fase. Ele agora soma 12 gols em suas últimas 14 partidas.

