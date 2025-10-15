Técnico do Palmeiras, Abel opina sobre Vitor Roque na Seleção: ‘Pergunta legítima’

De forma serena e direta, Abel Ferreira voltou a elogiar as atuações de Vitor Roque, autor de dois gols na goleada de virada do Palmeiras sobre o Red Bull Bragantino, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

Questionado se o camisa 9 merece uma vaga na próxima convocação da Seleção Brasileira, o treinador brincou com a frase “menos é mais” e classificou a pergunta como legítima, especialmente para o italiano Carlo Ancelotti.

- Menos é mais! Já disse que o Brasil é um país especial, e todos nós fazemos o nosso trabalho. É uma pergunta completamente legítima. Ele é um dos jogadores jovens que temos à disposição. Se o selecionador nacional entender que deve levá-lo, tá tudo certo. Ele tem que continuar com esse trabalho, fazer gols… É um jogador jovem, que vem naquela fornada de Endrick, Estêvão... - afirmou Abel Ferreira.

No início de novembro, Carlo Ancelotti fará sua última convocação em 2025. Vitor Roque surge como uma possibilidade, principalmente após o treinador afirmar que pretende seguir testando novas peças antes do próximo Mundial.

Após um início sem gols com a camisa do Palmeiras, o atacante embalou no segundo semestre e soma 12 gols e quatro assistências nos últimos 14 jogos que disputou.

Agora, o Palmeiras viaja ao Rio de Janeiro, onde enfrenta o Flamengo, vice-líder do Brasileirão, em um duelo direto na briga pelo título da competição. Na visão de Abel Ferreira, a equipe cresceu no momento certo da temporada, embora reconheça que ainda há outros compromissos importantes na disputa pela taça.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, comentou sobre uma possível convocação de Vitor Roque à Seleção Brasileira (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

- Ainda faltam dois ou três meses (para o fim do Brasileirão), então ainda faltam muitos jogos. (O jeito) é lidar com equilíbrio em todos os momentos. Essa é uma das coisas que criamos. Quando as coisas vão muito bem, manter o gelo, porque não éramos tão ruins quanto disseram que éramos, e nem somos os melhores do mundo agora só porque estamos numa boa fase. São os mesmos processos, mesmo trabalho, mesma recuperação, mesmo treino e a mesma análise. Estaremos preparados para o próximo jogo, que é importante. Acho que não vencemos lá há dez ou 11 anos, então é mais um desafio para nós - completou.