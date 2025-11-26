Gabriel Pereira projeta duelo do Copenhague na Champions após vitória no clássico

O Copenhague recebe o Kairat, às 14h45 (de Brasília), pela quinta rodada da fase de liga da Champions League 2025/26, no Parken, na capital dinamarquesa. Com apenas um ponto em quatro jogos na competição europeia, a equipe do brasileiro Gabriel Pereira vem embalada após vencer o clássico contra o Brøndby.

Em entrevista exclusiva ao Lance!, o zagueiro brasileiro destacou a expectativa para o duelo contra o Kairat, principalmente após a vitória por 1 a 0, contra o Brøndby, no Campeonato Dinamarquês. Com moral elevada, Gabriel Pereira acredita no resultado positivo na Champions League.

— Estamos numa expectativa muito boa para esse jogo da Champions, viemos de uma vitória em casa importante e queremos continuar nesse caminho, acreditamos que essa vitória em casa pode nos dar um novo rumo na Champions e é o que vamos tentar — afirmou o defensor.

Gabriel Pereira em ação pelo Copenhague (Foto: Divulgação/Copenhague)

Na sequência, Gabriel Pereira exaltou o clima da torcida, principalmente antes e depois do clássico dinamarquês. Com o apoio da torcida, o brasileiro acredita que a confiança no elenco será fundamental em busca da primeira vitória na Champions League.

— Temos um clima muito bom, já antes do último jogo tivemos uma grande festa antes e depois do jogo, os nossos fãs acreditam no grupo, e isso é bom para nós jogadores, espero que possamos dar mais felicidades nesse próximo da Champions — declarou Gabriel Pereira.

Gabriel Pereira e Copenhague na temporada

Gabriel Pereira chegou ao Copenhague em agosto de 2024, após passagem pelo Gil Vicente, de Portugal. Na atual temporada, o zagueiro foi titular em todos os jogos em que esteve disponível, totalizando 26 partidas, com dois gols marcados, sendo um deles decisivo para classificar a equipe dinamarquesa na fase de liga da Champions League.

Já o Copenhague teve início irregular no Campeonato Dinamarquês e ocupa apenas a quarta colocação, com 28 pontos, em 16 rodadas disputadas. Na Champions, a equipe soma apenas um ponto, em empate conquistado na estreia, contra o Bayer Leverkusen. Desde então foi derrotada nos três outros jogos, contra Qarabag, Borussia Dortmund e Tottenham.

